https://ria.ru/20221028/putin-1827439388.html

МИД Франции отреагировал на слова Путина о противостоянии России с Западом

МИД Франции отреагировал на слова Путина о противостоянии России с Западом - РИА Новости, 28.10.2022

МИД Франции отреагировал на слова Путина о противостоянии России с Западом

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр не согласилась со словами президента России Владимира Путина, объяснившего спецоперацию на Украине... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:29

2022-10-28T11:29

2022-10-28T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

мид франции‎

россия

украина

владимир путин

нато

европа

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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр не согласилась со словами президента России Владимира Путина, объяснившего спецоперацию на Украине борьбой с доминированием Запада.Президент России, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что при поддержке Запада киевский режим публично отказался от Минских соглашений, а расширение НАТО было для России неприемлемым. По его словам, не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине, включая специальную военную операцию."То, что пытается сделать Владимир Путин, - это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков. А мы хотим избежать подобного разделения мира", - заявила Лежандр.Военный блок в Европе один - НАТО.Накануне российский президент напомнил, что Альянс отказался учитывать интересы РФ. По его словам, расширение НАТО было для России неприемлемым, все попытки донести эту мысль игнорировались, "нас просто послали", "просто напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности". Он добавил, что освоение территории Украины Североатлантическим альянсом шло давно.Кроме того, Путин ранее заявлял, что все попытки России вести диалог с Западом по волнующим темам, в том числе по стратегической стабильности, проигнорированы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221027/politika-1827316415.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мид франции‎, россия, украина, владимир путин, нато, европа