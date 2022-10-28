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МИД Франции отреагировал на слова Путина о противостоянии России с Западом - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/putin-1827439388.html
МИД Франции отреагировал на слова Путина о противостоянии России с Западом
МИД Франции отреагировал на слова Путина о противостоянии России с Западом - РИА Новости, 28.10.2022
МИД Франции отреагировал на слова Путина о противостоянии России с Западом
Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр не согласилась со словами президента России Владимира Путина, объяснившего спецоперацию на Украине... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:29
2022-10-28T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
мид франции‎
россия
украина
владимир путин
нато
европа
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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр не согласилась со словами президента России Владимира Путина, объяснившего спецоперацию на Украине борьбой с доминированием Запада.Президент России, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что при поддержке Запада киевский режим публично отказался от Минских соглашений, а расширение НАТО было для России неприемлемым. По его словам, не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине, включая специальную военную операцию."То, что пытается сделать Владимир Путин, - это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков. А мы хотим избежать подобного разделения мира", - заявила Лежандр.Военный блок в Европе один - НАТО.Накануне российский президент напомнил, что Альянс отказался учитывать интересы РФ. По его словам, расширение НАТО было для России неприемлемым, все попытки донести эту мысль игнорировались, "нас просто послали", "просто напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности". Он добавил, что освоение территории Украины Североатлантическим альянсом шло давно.Кроме того, Путин ранее заявлял, что все попытки России вести диалог с Западом по волнующим темам, в том числе по стратегической стабильности, проигнорированы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, мид франции‎, россия, украина, владимир путин, нато, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, МИД Франции‎, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Европа
11:29 28.10.2022
 
МИД Франции отреагировал на слова Путина о противостоянии России с Западом

В МИД Франции не согласились со словами Путина о противостоянии России и Запада на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр не согласилась со словами президента России Владимира Путина, объяснившего спецоперацию на Украине борьбой с доминированием Запада.
Президент России, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что при поддержке Запада киевский режим публично отказался от Минских соглашений, а расширение НАТО было для России неприемлемым. По его словам, не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине, включая специальную военную операцию.
Выступление Путина на заседании клуба Валдай 2022 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 19:16
"Самое непредсказуемое десятилетие". Главное из выступления Путина
"То, что пытается сделать Владимир Путин, - это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков. А мы хотим избежать подобного разделения мира", - заявила Лежандр.
Военный блок в Европе один - НАТО.
Накануне российский президент напомнил, что Альянс отказался учитывать интересы РФ. По его словам, расширение НАТО было для России неприемлемым, все попытки донести эту мысль игнорировались, "нас просто послали", "просто напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности". Он добавил, что освоение территории Украины Североатлантическим альянсом шло давно.
Кроме того, Путин ранее заявлял, что все попытки России вести диалог с Западом по волнующим темам, в том числе по стратегической стабильности, проигнорированы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМИД Франции‎РоссияУкраинаВладимир ПутинНАТОЕвропа
 
 
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