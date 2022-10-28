https://ria.ru/20221028/putin-1827408197.html

"Мощь США закончилась". Британцы восхитились заявлением Путина о Западе

"Мощь США закончилась". Британцы восхитились заявлением Путина о Западе - РИА Новости, 28.10.2022

"Мощь США закончилась". Британцы восхитились заявлением Путина о Западе

Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:50

2022-10-28T08:50

2022-10-28T10:29

в мире

россия

владимир путин

сша

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827320854_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_d7686d87ee69ffc48347c2e49b488d02.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству. "Путин абсолютно прав. Мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем", — написал один из комментаторов. "Запад, а именно США, навязывал миру свою демократию, бомбя его десятилетиями, начиная с войны во Вьетнаме. Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке", — поддержал другой. "Америку и Запад нужно поставить на место", — отметил третий. "Россия положит конец мировому господству США", — заявил пользователь. "Мощь США закончилась, но в Вашингтоне этого еще не осознали", — возмутился юзер. "Западное господство подходит к концу. Надеемся, что Америка сможет отказаться от своего господства, не делая ничего глупого", — заключил читатель. Накануне, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать. Однако большинство народов больше не хотят этого терпеть, подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20221028/peregovory-1827402440.html

https://ria.ru/20221028/putin-1827389409.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, владимир путин, сша, международный дискуссионный клуб "валдай"