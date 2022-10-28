08:50 28.10.2022 (обновлено: 10:29 28.10.2022)
"Мощь США закончилась". Британцы восхитились заявлением Путина о Западе
Читатели DM призвали поставить Запад на место после выступления Путина на "Валдае"
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству.
"Путин абсолютно прав. Мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем", — написал один из комментаторов.
"Путин абсолютно прав. Мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем", — написал один из комментаторов.
"Америку и Запад нужно поставить на место", — отметил третий.
"Россия положит конец мировому господству США", — заявил пользователь.
"Мощь США закончилась, но в Вашингтоне этого еще не осознали", — возмутился юзер.
"Западное господство подходит к концу. Надеемся, что Америка сможет отказаться от своего господства, не делая ничего глупого", — заключил читатель.
Накануне, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать. Однако большинство народов больше не хотят этого терпеть, подчеркнул российский лидер.