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"Мощь США закончилась". Британцы восхитились заявлением Путина о Западе - РИА Новости, 28.10.2022
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"Мощь США закончилась". Британцы восхитились заявлением Путина о Западе
"Мощь США закончилась". Британцы восхитились заявлением Путина о Западе - РИА Новости, 28.10.2022
"Мощь США закончилась". Британцы восхитились заявлением Путина о Западе
Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:50
2022-10-28T10:29
в мире
россия
владимир путин
сша
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству. "Путин абсолютно прав. Мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем", — написал один из комментаторов. "Запад, а именно США, навязывал миру свою демократию, бомбя его десятилетиями, начиная с войны во Вьетнаме. Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке", — поддержал другой. "Америку и Запад нужно поставить на место", — отметил третий. "Россия положит конец мировому господству США", — заявил пользователь. "Мощь США закончилась, но в Вашингтоне этого еще не осознали", — возмутился юзер. "Западное господство подходит к концу. Надеемся, что Америка сможет отказаться от своего господства, не делая ничего глупого", — заключил читатель. Накануне, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать. Однако большинство народов больше не хотят этого терпеть, подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20221028/peregovory-1827402440.html
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в мире, россия, владимир путин, сша, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Владимир Путин, США, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
08:50 28.10.2022 (обновлено: 10:29 28.10.2022)
 
"Мощь США закончилась". Британцы восхитились заявлением Путина о Западе

Читатели DM призвали поставить Запад на место после выступления Путина на "Валдае"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству.

"Путин абсолютно прав. Мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем", — написал один из комментаторов.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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"Запад, а именно США, навязывал миру свою демократию, бомбя его десятилетиями, начиная с войны во Вьетнаме. Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке", — поддержал другой.
"Америку и Запад нужно поставить на место", — отметил третий.
"Россия положит конец мировому господству США", — заявил пользователь.
"Мощь США закончилась, но в Вашингтоне этого еще не осознали", — возмутился юзер.
"Западное господство подходит к концу. Надеемся, что Америка сможет отказаться от своего господства, не делая ничего глупого", — заключил читатель.
Накануне, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать. Однако большинство народов больше не хотят этого терпеть, подчеркнул российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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В миреРоссияВладимир ПутинСШАМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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