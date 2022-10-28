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Путин тонко понимает, что происходит в ЕС, заявил венгерский журналист - РИА Новости, 28.10.2022
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Путин тонко понимает, что происходит в ЕС, заявил венгерский журналист
Путин тонко понимает, что происходит в ЕС, заявил венгерский журналист - РИА Новости, 28.10.2022
Путин тонко понимает, что происходит в ЕС, заявил венгерский журналист
Президент России Владимир Путин тонко понимает процессы, происходящие в Евросоюзе, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:17
2022-10-28T08:17
в мире
владимир путин
россия
евросоюз
венгрия
еврокомиссия
мид венгрии
европа
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тонко понимает процессы, происходящие в Евросоюзе, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.Ранее Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", дал совет европейцам и американцам, пожелав им бороться за повышение зарплат, и не верить, что Россия - враг."Я думаю, что Владимир Владимирович очень тонко понял и понимает, что у нас в Евросоюзе происходит. В следующем месяце будет самое главное - как мы переживем этот период, будет тепло или нет. В Венгрии будет лучше, потому что у нас долгосрочный контракт с Россией по газу. Но цены в небе, это трудно для Европы. Если об этом думал Владимир Путин, что им нужны деньги, чтобы пережить, он прав. Я думаю, что это был хороший месседж для Европы", - заявил венгерский эксперт.Он добавил, что Венгрия никогда не поддержит введение потолка цен на российский газ, которое обсуждают в ЕС."Венгрия не поддержит, потому что правительство действует в венгерских интересах. Для стран, у которых нет выхода к морю, нет другого выбора... На нас смотрят криво, что венгры всегда против. Но мы не против Евросоюза, мы действуем в своих интересах. Наши интересы - получать газ дешевле", - отметил эксперт.Еврокомиссия 18 октября представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.На этом фоне главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения по этим мерам. Среди них - создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в ЕС, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок "голубого топлива" для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.Глава МИД Венгрии в интервью РИА Новости подчеркнул, что Будапешт не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и, как следствие, рост цен.
https://ria.ru/20221028/putin-1827389409.html
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в мире, владимир путин, россия, евросоюз, венгрия, еврокомиссия, мид венгрии, европа, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Владимир Путин, Россия, Евросоюз, Венгрия, Еврокомиссия, МИД Венгрии, Европа, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
08:17 28.10.2022
 
Путин тонко понимает, что происходит в ЕС, заявил венгерский журналист

Венгерский журналист Штир: Путин тонко понимает процессы, происходящие в Евросоюзе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тонко понимает процессы, происходящие в Евросоюзе, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Ранее Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", дал совет европейцам и американцам, пожелав им бороться за повышение зарплат, и не верить, что Россия - враг.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Путин взялся за решение главного противоречия эпохи
"Я думаю, что Владимир Владимирович очень тонко понял и понимает, что у нас в Евросоюзе происходит. В следующем месяце будет самое главное - как мы переживем этот период, будет тепло или нет. В Венгрии будет лучше, потому что у нас долгосрочный контракт с Россией по газу. Но цены в небе, это трудно для Европы. Если об этом думал Владимир Путин, что им нужны деньги, чтобы пережить, он прав. Я думаю, что это был хороший месседж для Европы", - заявил венгерский эксперт.
Он добавил, что Венгрия никогда не поддержит введение потолка цен на российский газ, которое обсуждают в ЕС.
"Венгрия не поддержит, потому что правительство действует в венгерских интересах. Для стран, у которых нет выхода к морю, нет другого выбора... На нас смотрят криво, что венгры всегда против. Но мы не против Евросоюза, мы действуем в своих интересах. Наши интересы - получать газ дешевле", - отметил эксперт.
Выступление Путина на заседании клуба Валдай 2022 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 19:16
"Самое непредсказуемое десятилетие". Главное из выступления Путина
Еврокомиссия 18 октября представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.
На этом фоне главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения по этим мерам. Среди них - создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в ЕС, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок "голубого топлива" для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.
Глава МИД Венгрии в интервью РИА Новости подчеркнул, что Будапешт не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и, как следствие, рост цен.
Газоприемная станция в Европе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе
 
В миреВладимир ПутинРоссияЕвросоюзВенгрияЕврокомиссияМИД ВенгрииЕвропаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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