https://ria.ru/20221028/putin-1827405161.html

Путин тонко понимает, что происходит в ЕС, заявил венгерский журналист

Путин тонко понимает, что происходит в ЕС, заявил венгерский журналист - РИА Новости, 28.10.2022

Путин тонко понимает, что происходит в ЕС, заявил венгерский журналист

Президент России Владимир Путин тонко понимает процессы, происходящие в Евросоюзе, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:17

2022-10-28T08:17

2022-10-28T08:17

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тонко понимает процессы, происходящие в Евросоюзе, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.Ранее Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", дал совет европейцам и американцам, пожелав им бороться за повышение зарплат, и не верить, что Россия - враг."Я думаю, что Владимир Владимирович очень тонко понял и понимает, что у нас в Евросоюзе происходит. В следующем месяце будет самое главное - как мы переживем этот период, будет тепло или нет. В Венгрии будет лучше, потому что у нас долгосрочный контракт с Россией по газу. Но цены в небе, это трудно для Европы. Если об этом думал Владимир Путин, что им нужны деньги, чтобы пережить, он прав. Я думаю, что это был хороший месседж для Европы", - заявил венгерский эксперт.Он добавил, что Венгрия никогда не поддержит введение потолка цен на российский газ, которое обсуждают в ЕС."Венгрия не поддержит, потому что правительство действует в венгерских интересах. Для стран, у которых нет выхода к морю, нет другого выбора... На нас смотрят криво, что венгры всегда против. Но мы не против Евросоюза, мы действуем в своих интересах. Наши интересы - получать газ дешевле", - отметил эксперт.Еврокомиссия 18 октября представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.На этом фоне главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения по этим мерам. Среди них - создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в ЕС, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок "голубого топлива" для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.Глава МИД Венгрии в интервью РИА Новости подчеркнул, что Будапешт не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и, как следствие, рост цен.

https://ria.ru/20221028/putin-1827389409.html

https://ria.ru/20221027/politika-1827316415.html

https://ria.ru/20221026/gaz-1826983316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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