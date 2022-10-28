https://ria.ru/20221028/prodazhi-1827547520.html

Объем продаж в китайскую "черную пятницу" превысит триллион юаней – прогноз

Объем продаж в китайскую "черную пятницу" превысит триллион юаней – прогноз - РИА Новости, 28.10.2022

Объем продаж в китайскую "черную пятницу" превысит триллион юаней – прогноз

Крупнейшая в мире онлайн-распродажа на китайский День холостяка 11 ноября в этом году выйдет на объем сбыта товаров свыше 1 триллион юаней (140 миллиардов... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:26

2022-10-28T15:26

2022-10-28T15:26

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Крупнейшая в мире онлайн-распродажа на китайский День холостяка 11 ноября в этом году выйдет на объем сбыта товаров свыше 1 триллион юаней (140 миллиардов долларов).С таким прогнозом выступила консалтинговая компания Bain&Company.Результаты соцопроса от корпорации AlixPartners, в свою очередь, свидетельствуют, что 60% китайских покупателей намерены потратить на распродаже больше, чем в прошлом году. Половина респондентов намерена хорошенько закупиться одеждой, обувью и бытовой техникой, 39% - намерены покупать предметы роскоши, вроде ювелирных изделий.При этом покупатели не отдают предпочтения какой-то отдельной онлайн-платформе. 69% опрошенных заявили, что будут закупаться на трех и более торговых интернет-площадках, 37% - на пяти и более.Китайский День холостяка уже давно стал днем с крупнейшим в мире объемом интернет-продаж, обойдя по обороту лидировавшую долгое время американскую "Черную пятницу". Наблюдатели уверены, что в нынешнем году "день четырех единиц" простимулирует простаивавшую буквально весь год розницу. По итогам трех кварталов ее объем вырос лишь на 0,7% в годовом исчислении. А вот в четвертом квартале рост прогнозируется уже на 8%. Сегодня именно онлайн-продажи – локомотив развития розницы в КНР. За три квартала они выросли на 6,1%, а их доля в общем объеме розницы подскочила до 25,7%.

https://ria.ru/20220829/televizory-1812952771.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика