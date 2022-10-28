https://ria.ru/20221028/priamure-1827395872.html

В Приамурье в этом году соберут рекордный урожай сои, сообщил губернатор

В Приамурье в этом году соберут рекордный урожай сои, сообщил губернатор - РИА Новости, 28.10.2022

В Приамурье в этом году соберут рекордный урожай сои, сообщил губернатор

Аграрии Приамурья в этом году, как ожидается, соберут рекордный урожай сои, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T04:25

2022-10-28T04:25

2022-10-28T04:25

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт – РИА Новости. Аграрии Приамурья в этом году, как ожидается, соберут рекордный урожай сои, сообщает правительство региона."Несмотря на непростое для сельского хозяйства лето, текущий год будет отмечен новым рекордом по производству сои в Амурской области. Помимо роста объемов урожая, специалисты отмечают повышение качества продукции. Считаю, это огромное достижение наших аграриев. Таких результатов специалистам удалось добиться благодаря модернизации производств, внедрению новых технологий и грамотного управления", - приводятся слова губернатора Василия Орлова.В регионе завершается уборочная кампания. Аграрии собрали 1394 тысячи тонн сои. Для сравнения, например, в 2017 году за весь сезон было произведено 1370 тысяч тонн сои, при этом площадь сева была больше, чем сейчас, на 91 тысячу гектаров.Средняя урожайность сои в Приамурье в этом году составляет 18,4 центнера с гектара. Это на 2,1 центнера больше показателей прошлого года. Специалисты прогнозируют урожай в объеме не менее 1570 тысяч тонн сои в бункерном весе - до очистки и обработки.Власти отмечают, что уборочная кампания идет хорошими темпами и в лучшие агротехнические сроки. Потери урожая — минимальны. Сельхозпредпрития обеспечены всей необходимой техникой и материальными ресурсами.

https://ria.ru/20221018/priamure-1824799196.html

https://ria.ru/20220908/agrarii-1815386186.html

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экономика, василий орлов (губернатор), амурская область, россия