https://ria.ru/20221028/premiya-1827636635.html

ВТБ Лизинг получил премию Столыпина за качество лизинговых услуг

ВТБ Лизинг получил премию Столыпина за качество лизинговых услуг - РИА Новости, 28.10.2022

ВТБ Лизинг получил премию Столыпина за качество лизинговых услуг

ВТБ Лизинг удостоен премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина, учрежденной журналом "Банковское дело" в партнерстве с Советом ТПП РФ по... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:37

2022-10-28T18:37

2022-10-28T18:38

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ВТБ Лизинг удостоен премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина, учрежденной журналом "Банковское дело" в партнерстве с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, отраслевыми ассоциациями, а также АНО "Локомотивы роста", сообщает пресс-служба ВТБ.ВТБ Лизинг с 2002 года ведет лизинговую деятельность, постоянно развивая свой бизнес и активно участвуя в развитии отрасли в составе профессиональных объединений, а также рабочих групп государственных органов. За 20 лет компания профинансировала для 90 тысяч клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей более 240 тысяч единиц различных видов имущества стоимостью почти 1,5 триллиона рублей.Сегодня ВТБ Лизинг – это одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний в России. Профессиональная команда работает в 60 регионах в 8 федеральных округах РФ, а также в Белоруссии и объединяет свыше 2300 сотрудников. В портфеле компании свыше 10% общего ж/д парка России и такая же доля российского парка тяжелых буровых установок и дополнительного оборудования.В начале этого года ВТБ Лизинг провел исследование удовлетворенности клиентов, по итогам которого индекс удовлетворенности уровнем обслуживания (CSI) составил 98%, а индекс потребительской лояльности (NPS) - 78%. По результатам сбора обратной связи от клиентов в 2021 году компания выявила 77 предложений для улучшения работы и реализовала 44 из них.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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