https://ria.ru/20221028/premiya-1827636635.html
ВТБ Лизинг получил премию Столыпина за качество лизинговых услуг
ВТБ Лизинг получил премию Столыпина за качество лизинговых услуг - РИА Новости, 28.10.2022
ВТБ Лизинг получил премию Столыпина за качество лизинговых услуг
ВТБ Лизинг удостоен премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина, учрежденной журналом "Банковское дело" в партнерстве с Советом ТПП РФ по... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:37
2022-10-28T18:37
2022-10-28T18:38
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ВТБ Лизинг удостоен премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина, учрежденной журналом "Банковское дело" в партнерстве с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, отраслевыми ассоциациями, а также АНО "Локомотивы роста", сообщает пресс-служба ВТБ.ВТБ Лизинг с 2002 года ведет лизинговую деятельность, постоянно развивая свой бизнес и активно участвуя в развитии отрасли в составе профессиональных объединений, а также рабочих групп государственных органов. За 20 лет компания профинансировала для 90 тысяч клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей более 240 тысяч единиц различных видов имущества стоимостью почти 1,5 триллиона рублей.Сегодня ВТБ Лизинг – это одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний в России. Профессиональная команда работает в 60 регионах в 8 федеральных округах РФ, а также в Белоруссии и объединяет свыше 2300 сотрудников. В портфеле компании свыше 10% общего ж/д парка России и такая же доля российского парка тяжелых буровых установок и дополнительного оборудования.В начале этого года ВТБ Лизинг провел исследование удовлетворенности клиентов, по итогам которого индекс удовлетворенности уровнем обслуживания (CSI) составил 98%, а индекс потребительской лояльности (NPS) - 78%. По результатам сбора обратной связи от клиентов в 2021 году компания выявила 77 предложений для улучшения работы и реализовала 44 из них.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб лизинг, втб, россия, новости компаний - экономика
ВТБ Лизинг, ВТБ, Россия, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ВТБ Лизинг удостоен премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина, учрежденной журналом "Банковское дело" в партнерстве с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, отраслевыми ассоциациями, а также АНО "Локомотивы роста", сообщает пресс-служба ВТБ.
ВТБ Лизинг с 2002 года ведет лизинговую деятельность, постоянно развивая свой бизнес и активно участвуя в развитии отрасли в составе профессиональных объединений, а также рабочих групп государственных органов. За 20 лет компания профинансировала для 90 тысяч клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей более 240 тысяч единиц различных видов имущества стоимостью почти 1,5 триллиона рублей.
Сегодня ВТБ Лизинг – это одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний в России. Профессиональная команда работает в 60 регионах в 8 федеральных округах РФ, а также в Белоруссии
и объединяет свыше 2300 сотрудников. В портфеле компании свыше 10% общего ж/д парка России и такая же доля российского парка тяжелых буровых установок и дополнительного оборудования.
В начале этого года ВТБ Лизинг провел исследование удовлетворенности клиентов, по итогам которого индекс удовлетворенности уровнем обслуживания (CSI) составил 98%, а индекс потребительской лояльности (NPS) - 78%. По результатам сбора обратной связи от клиентов в 2021 году компания выявила 77 предложений для улучшения работы и реализовала 44 из них.
"Мы рады, что наша работа находит признание в финансовом сообществе России. На протяжении многих лет компания выстраивает надежные партнерские отношения и помогает клиентам развивать бизнес", - сказал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Клюшников, комментируя награду.