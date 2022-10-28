https://ria.ru/20221028/predpriyatiya-1827416640.html

Губернатор Малков отметил обеспеченность заказами предприятий ТОСЭР

Губернатор Малков отметил обеспеченность заказами предприятий ТОСЭР - РИА Новости, 28.10.2022

Губернатор Малков отметил обеспеченность заказами предприятий ТОСЭР

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил предприятия территории опережающего социально-экономического развития "Лесной", отметив их обеспеченность... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:55

2022-10-28T09:55

2022-10-28T09:55

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил предприятия территории опережающего социально-экономического развития "Лесной", отметив их обеспеченность заказами на несколько месяцев вперед и успешную реализацию программ по импортозамещению, сообщила пресс-служба правительства региона.Уточняется, что глава региона ознакомился с работой ООО "Газтехпром", которое специализируется на производстве отопительного оборудования для бытового и промышленного использования, и ООО "Стройполимер", где выпускаются товары более чем 360 наименований - краски, эмали, грунтовки, монтажная пена и другое. Оба предприятия оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.Малков побывал на предприятиях-резидентах ТОСЭР "Лесной", которые входят в структуру торгово-производственного холдинга "Рельеф", отмечается в сообщении. В частности, он ознакомился с деятельностью ООО "Ока-пласт", производящего пластиковые папки, файлы, упаковочные пленки. На заводе задействовано 39 высокотехнологичных линий. В настоящее время он расширяется за счет реализации инвестпроекта на общую сумму 70 миллионов рублей. Завод сотрудничает с крупными ритейлерами, его продукция поставляется в Армению, Белоруссию, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию.Еще один резидент ТОСЭР – ООО "Лесновская мануфактура" - изготавливает школьный мел и является одной из двух компаний в России, выпускающих такую продукцию. Инвестиции на создание производства составили 16,8 миллиона рублей."Предприятия успешно работают, обеспечены заказами на несколько месяцев вперед. Реализуют программу по импортозамещению", - цитирует Малкова его пресс-служба.По словам губернатора, создание ТОСЭР в поселке Лесной дало хороший стимул развитию территории. Промышленные производства наращивают объемы, имеются возможности для привлечения новых инвесторов.

https://ria.ru/20221007/mfts-1822347184.html

https://ria.ru/20221012/ryazan-1823484038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

рязанская область, павел малков, экономика, армения, белоруссия