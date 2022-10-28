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В Москве на станции метро "Тимирязевская" нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 28.10.2022
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В Москве на станции метро "Тимирязевская" нашли подозрительный предмет
В Москве на станции метро "Тимирязевская" нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 28.10.2022
В Москве на станции метро "Тимирязевская" нашли подозрительный предмет
Подозрительный бесхозный предмет обнаружен на станции метро "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, на место вызваны кинологи, рассказал... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:39
2022-10-28T15:39
происшествия
москва
метро
московский метрополитен
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подозрительный бесхозный предмет обнаружен на станции метро "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, на место вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На выходе №3 из метро найден бесхозный подозрительный предмет", - сказал собеседник агентства.По его словам, место происшествия огорожено. Ожидается прибытие кинологов.
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происшествия, москва, метро, московский метрополитен, россия
Происшествия, Москва, Метро, Московский метрополитен, Россия
15:39 28.10.2022
 
В Москве на станции метро "Тимирязевская" нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет нашли на станции метро "Тимирязевская" в Москве, вызваны кинологи

© РИА Новости / ФедосеевСтанция метро Тимирязевская в Москве.
Станция метро Тимирязевская в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Федосеев
Станция метро Тимирязевская в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подозрительный бесхозный предмет обнаружен на станции метро "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, на место вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На выходе №3 из метро найден бесхозный подозрительный предмет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место происшествия огорожено. Ожидается прибытие кинологов.
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