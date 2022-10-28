https://ria.ru/20221028/predmet-1827552165.html

В Москве на станции метро "Тимирязевская" нашли подозрительный предмет

В Москве на станции метро "Тимирязевская" нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 28.10.2022

В Москве на станции метро "Тимирязевская" нашли подозрительный предмет

Подозрительный бесхозный предмет обнаружен на станции метро "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, на место вызваны кинологи, рассказал... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:39

2022-10-28T15:39

2022-10-28T15:39

происшествия

москва

метро

московский метрополитен

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15016/12/150161236_0:140:3000:1828_1920x0_80_0_0_55457ba8aa38ec235b2215636fe8afbe.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подозрительный бесхозный предмет обнаружен на станции метро "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, на место вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На выходе №3 из метро найден бесхозный подозрительный предмет", - сказал собеседник агентства.По его словам, место происшествия огорожено. Ожидается прибытие кинологов.

https://ria.ru/20221028/rt-1827466436.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, метро, московский метрополитен, россия