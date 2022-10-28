https://ria.ru/20221028/povestki-1827419084.html

Сотрудникам ОДК в Рыбинске массово выдали повестки, несмотря на отсрочку

Сотрудникам ОДК в Рыбинске массово выдали повестки, несмотря на отсрочку - РИА Новости, 28.10.2022

Сотрудникам ОДК в Рыбинске массово выдали повестки, несмотря на отсрочку

Сотрудникам ряда предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) массово выдали повестки, несмотря на отсрочку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:11

2022-10-28T10:11

2022-10-28T10:11

специальная военная операция на украине

безопасность

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

рыбинск

ярославская область

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742505674_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_cb9f599dbaf82ac2c227b6e8d2255ac5.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сотрудникам ряда предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) массово выдали повестки, несмотря на отсрочку, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех"."Ростех" обеспокоен ситуацией с массовой выдачей повесток сотрудникам ряда предприятий, входящих в Объединенную двигателестроительную корпорацию в Рыбинске. Компании "ОДК-Сатурн", "ОДК-ГТ" и другие предприятия ОДК, выполняющие государственный оборонный заказ, включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный сентябрьским приказом Минпромторга, и его сотрудники имеют право на отсрочку", - сказали в корпорации. Там добавили, что руководство ОДК и дочерних предприятий в полной мере выполняет все требования нормативно-правовых актов в части мобилизационных мероприятий и своевременно подготовило и направило все необходимые документы."Рассчитываем, что реализация мобилизационных мероприятий в Рыбинске вернется в конструктивное русло, так как каждый россиянин сейчас защищает нашу родину на разных рубежах", - сказали в корпорации.

рыбинск

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, рыбинск, ярославская область, частичная мобилизация в россии