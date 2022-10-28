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Сотрудникам ОДК в Рыбинске массово выдали повестки, несмотря на отсрочку
Сотрудникам ОДК в Рыбинске массово выдали повестки, несмотря на отсрочку - РИА Новости, 28.10.2022
Сотрудникам ОДК в Рыбинске массово выдали повестки, несмотря на отсрочку
Сотрудникам ряда предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) массово выдали повестки, несмотря на отсрочку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:11
2022-10-28T10:11
2022-10-28T10:11
специальная военная операция на украине
безопасность
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
рыбинск
ярославская область
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сотрудникам ряда предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) массово выдали повестки, несмотря на отсрочку, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех"."Ростех" обеспокоен ситуацией с массовой выдачей повесток сотрудникам ряда предприятий, входящих в Объединенную двигателестроительную корпорацию в Рыбинске. Компании "ОДК-Сатурн", "ОДК-ГТ" и другие предприятия ОДК, выполняющие государственный оборонный заказ, включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный сентябрьским приказом Минпромторга, и его сотрудники имеют право на отсрочку", - сказали в корпорации. Там добавили, что руководство ОДК и дочерних предприятий в полной мере выполняет все требования нормативно-правовых актов в части мобилизационных мероприятий и своевременно подготовило и направило все необходимые документы."Рассчитываем, что реализация мобилизационных мероприятий в Рыбинске вернется в конструктивное русло, так как каждый россиянин сейчас защищает нашу родину на разных рубежах", - сказали в корпорации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, рыбинск, ярославская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, Рыбинск, Ярославская область, Частичная мобилизация в России
Сотрудникам ОДК в Рыбинске массово выдали повестки, несмотря на отсрочку
"Ростех" выразил обеспокоенность выдачей повесток сотрудникам ОДК, несмотря на отсрочку