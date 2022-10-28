https://ria.ru/20221028/potolok-1827567742.html

США не планируют вводить потолок цен на нефть до выборов в Конгресс

США не планируют вводить потолок цен на нефть до выборов в Конгресс - РИА Новости, 28.10.2022

США не планируют вводить потолок цен на нефть до выборов в Конгресс

США не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в конгресс 8 ноября, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:14

2022-10-28T16:14

2022-10-28T16:34

экономика

цены на нефть

россия

сша

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в конгресс 8 ноября, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники."Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября", - говорится в публикации. Сообщается, что отсутствие финальных условий по потолку связано, в том числе, с ожиданиями волатильности на нефтяном рынке в ожидании 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на покупку российской нефти.В четверг Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цен на российскую нефть, планируя смягчить условия применения ограничений. Ранее в октябре СМИ писали, что администрация США при определении предельной цены на российскую нефть учитывала, что это значение должно покрывать производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи. При этом более ранний план, представленный министерством финансов США, предполагал введение ценового "потолка" в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.В среду министр финансов США Джанет Йеллен выступила с инициативой установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221021/neft-1825819427.html

https://ria.ru/20221028/amerika-1827304212.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, сша, конгресс сша