16:14 28.10.2022 (обновлено: 16:34 28.10.2022)
США не планируют вводить потолок цен на нефть до выборов в Конгресс
WSJ: США не планируют вводить потолок цен на нефть до выборов в Конгресс 8 ноября
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в конгресс 8 ноября, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники.
"Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября", - говорится в публикации. Сообщается, что отсутствие финальных условий по потолку связано, в том числе, с ожиданиями волатильности на нефтяном рынке в ожидании 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на покупку российской нефти.
В четверг Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цен на российскую нефть, планируя смягчить условия применения ограничений. Ранее в октябре СМИ писали, что администрация США при определении предельной цены на российскую нефть учитывала, что это значение должно покрывать производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи. При этом более ранний план, представленный министерством финансов США, предполагал введение ценового "потолка" в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.
В среду министр финансов США Джанет Йеллен выступила с инициативой установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.