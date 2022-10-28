https://ria.ru/20221028/poteri-1827517156.html
Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.10.2022
Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Украинские войска накануне предприняли попытку продвижения на Краснолиманском направлении, но противник был остановлен и понес большие потери, заявил врио главы РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:17
2022-10-28T14:17
2022-10-28T14:24
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
киев
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска накануне предприняли попытку продвижения на Краснолиманском направлении, но противник был остановлен и понес большие потери, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Если говорить о сложном направлении Краснолиманском, то противник продолжает предпринимать попытки (продвижения). Буквально накануне была попытка БТГ противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но противник был остановлен. У противника большие потери в живой силе, также уничтожены три танка, четыре бронированные машины, а также четыре пикапа", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221028/dnr-1827426921.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, киев, денис пушилин, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Киев, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
14:17 28.10.2022 (обновлено: 14:24 28.10.2022)
Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Пушилин: Киев понес большие потери при попытке продвижения на Краснолиманском направлении