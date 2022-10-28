https://ria.ru/20221028/poteri-1827517156.html

Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.10.2022

Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Украинские войска накануне предприняли попытку продвижения на Краснолиманском направлении, но противник был остановлен и понес большие потери, заявил врио главы РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:17

2022-10-28T14:17

2022-10-28T14:24

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

киев

денис пушилин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска накануне предприняли попытку продвижения на Краснолиманском направлении, но противник был остановлен и понес большие потери, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Если говорить о сложном направлении Краснолиманском, то противник продолжает предпринимать попытки (продвижения). Буквально накануне была попытка БТГ противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но противник был остановлен. У противника большие потери в живой силе, также уничтожены три танка, четыре бронированные машины, а также четыре пикапа", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221028/dnr-1827426921.html

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, киев, денис пушилин, вооруженные силы украины