https://ria.ru/20221028/pomosch-1827638283.html

Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов

Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов - РИА Новости, 28.10.2022

Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, говорится в заявлении американского министерства обороны. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:42

2022-10-28T18:42

2022-10-28T18:52

в мире

министерство обороны сша

украина

специальная военная операция на украине

сша

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, говорится в заявлении американского министерства обороны."Сегодня министерство объявляет об одобрении 24-го президентского пакета помощи по безопасности на сумму до 275 миллионов долларов для удовлетворения потребностей Украины в области критической безопасности и обороны", - заявили в Пентагоне.Как уточняется, новый пакет включая боеприпасы для РЗСО HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц.

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827342576.html

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