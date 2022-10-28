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Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/pomosch-1827638283.html
Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов
Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов - РИА Новости, 28.10.2022
Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, говорится в заявлении американского министерства обороны. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:42
2022-10-28T18:52
в мире
министерство обороны сша
украина
специальная военная операция на украине
сша
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, говорится в заявлении американского министерства обороны."Сегодня министерство объявляет об одобрении 24-го президентского пакета помощи по безопасности на сумму до 275 миллионов долларов для удовлетворения потребностей Украины в области критической безопасности и обороны", - заявили в Пентагоне.Как уточняется, новый пакет включая боеприпасы для РЗСО HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц.
https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827342576.html
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в мире, министерство обороны сша, украина, сша
В мире, Министерство обороны США, Украина, Специальная военная операция на Украине, США
18:42 28.10.2022 (обновлено: 18:52 28.10.2022)
 
Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов

Пентагон одобрил 24-ый пакет военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, говорится в заявлении американского министерства обороны.
"Сегодня министерство объявляет об одобрении 24-го президентского пакета помощи по безопасности на сумму до 275 миллионов долларов для удовлетворения потребностей Украины в области критической безопасности и обороны", - заявили в Пентагоне.
Как уточняется, новый пакет включая боеприпасы для РЗСО HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 19:44Специальная военная операция на Украине
США разработали план противодействия утечкам оружия, идущего на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны СШАУкраинаСША
 
 
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