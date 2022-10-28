https://ria.ru/20221028/polsha-1827452026.html
Польша опубликовала список требований к Германии за ущерб от Второй мировой
Польша опубликовала список требований к Германии за ущерб от Второй мировой - РИА Новости, 28.10.2022
Польша опубликовала список требований к Германии за ущерб от Второй мировой
Министерство иностранных дел Польши обнародовало полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:14
2022-10-28T12:14
2022-10-28T12:15
в мире
польша
германия
мид польши
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши обнародовало полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.В пятницу польское внешнеполитическое ведомство опубликовало список требований, содержащихся в дипломатической ноте "по вопросу возмещения ущерба, нанесенного Германией в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 годах".Там Польша требует, в частности, "возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (около 1,3 триллиона долларов), компенсации жертвам немецкой агрессии и оккупации и членам их семей причиненного им ущерба и вреда, принятия в Германии системных мер, ведущих к возвращению культурных ценностей, похищенных из Польши, которые находятся на территории Германии".Кроме того, Польша требует "возврата разграбленных немецким государством в 1939-1945 годах активов и пассивов польских государственных банков и кредитных организаций, погашения задолженности, возникшей в результате грабительской деятельности кредитных касс, финансирующих преступные военные действия Третьего Рейха, а также деятельность эмиссионного банка в Польской Республике".Также в Варшаве настаивают на полной реабилитации убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсации потерь, понесенных польскими организациями в Германии, полном и системном урегулировании нынешнего статуса поляков и лиц польского происхождения в Германии путем восстановления статуса национального меньшинства, в частности, в вопросе преподавания родного языка, сотрудничестве с Польской Республикой по вопросам сохранения памяти польских жертв Второй мировой войны.Помимо прочего, в ноте содержится требование о том, чтобы немецкие власти предприняли эффективные меры по представлению своему обществу "истинной картины войны и ее последствий", особенно вреда и ущерба, нанесенного Польше и полякам.
https://ria.ru/20221005/germaniya-1821793145.html
https://ria.ru/20220923/polsha-1818942071.html
https://ria.ru/20221006/mid-1821862797.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, германия, мид польши, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Польша, Германия, МИД Польши, Вторая мировая война (1939-1945)
12:14 28.10.2022 (обновлено: 12:15 28.10.2022)
Польша опубликовала список требований к Германии за ущерб от Второй мировой
МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой
ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости.
Министерство иностранных дел Польши обнародовало полный список требований
к Германии за ущерб от Второй мировой войны.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине
считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
В пятницу польское внешнеполитическое ведомство опубликовало список требований, содержащихся в дипломатической ноте "по вопросу возмещения ущерба, нанесенного Германией в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 годах".
Там Польша требует, в частности, "возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (около 1,3 триллиона долларов), компенсации жертвам немецкой агрессии и оккупации и членам их семей причиненного им ущерба и вреда, принятия в Германии системных мер, ведущих к возвращению культурных ценностей, похищенных из Польши, которые находятся на территории Германии".
Кроме того, Польша требует "возврата разграбленных немецким государством в 1939-1945 годах активов и пассивов польских государственных банков и кредитных организаций, погашения задолженности, возникшей в результате грабительской деятельности кредитных касс, финансирующих преступные военные действия Третьего Рейха, а также деятельность эмиссионного банка в Польской Республике".
Также в Варшаве
настаивают на полной реабилитации убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсации потерь, понесенных польскими организациями в Германии, полном и системном урегулировании нынешнего статуса поляков и лиц польского происхождения в Германии путем восстановления статуса национального меньшинства, в частности, в вопросе преподавания родного языка, сотрудничестве с Польской Республикой по вопросам сохранения памяти польских жертв Второй мировой войны.
Помимо прочего, в ноте содержится требование о том, чтобы немецкие власти предприняли эффективные меры по представлению своему обществу "истинной картины войны и ее последствий", особенно вреда и ущерба, нанесенного Польше и полякам.