https://ria.ru/20221028/polsha-1827452026.html

Польша опубликовала список требований к Германии за ущерб от Второй мировой

Польша опубликовала список требований к Германии за ущерб от Второй мировой - РИА Новости, 28.10.2022

Польша опубликовала список требований к Германии за ущерб от Второй мировой

Министерство иностранных дел Польши обнародовало полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:14

2022-10-28T12:14

2022-10-28T12:15

в мире

польша

германия

мид польши

вторая мировая война (1939-1945)

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ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши обнародовало полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.В пятницу польское внешнеполитическое ведомство опубликовало список требований, содержащихся в дипломатической ноте "по вопросу возмещения ущерба, нанесенного Германией в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 годах".Там Польша требует, в частности, "возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (около 1,3 триллиона долларов), компенсации жертвам немецкой агрессии и оккупации и членам их семей причиненного им ущерба и вреда, принятия в Германии системных мер, ведущих к возвращению культурных ценностей, похищенных из Польши, которые находятся на территории Германии".Кроме того, Польша требует "возврата разграбленных немецким государством в 1939-1945 годах активов и пассивов польских государственных банков и кредитных организаций, погашения задолженности, возникшей в результате грабительской деятельности кредитных касс, финансирующих преступные военные действия Третьего Рейха, а также деятельность эмиссионного банка в Польской Республике".Также в Варшаве настаивают на полной реабилитации убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсации потерь, понесенных польскими организациями в Германии, полном и системном урегулировании нынешнего статуса поляков и лиц польского происхождения в Германии путем восстановления статуса национального меньшинства, в частности, в вопросе преподавания родного языка, сотрудничестве с Польской Республикой по вопросам сохранения памяти польских жертв Второй мировой войны.Помимо прочего, в ноте содержится требование о том, чтобы немецкие власти предприняли эффективные меры по представлению своему обществу "истинной картины войны и ее последствий", особенно вреда и ущерба, нанесенного Польше и полякам.

https://ria.ru/20221005/germaniya-1821793145.html

https://ria.ru/20220923/polsha-1818942071.html

https://ria.ru/20221006/mid-1821862797.html

польша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, германия, мид польши, вторая мировая война (1939-1945)