https://ria.ru/20221028/polsha-1827451243.html

Польша потребует от России возместить "причиненный Советским Союзом ущерб"

Польша потребует от России возместить "причиненный Советским Союзом ущерб" - РИА Новости, 28.10.2022

Польша потребует от России возместить "причиненный Советским Союзом ущерб"

Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба, заявил польский МИД. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:12

2022-10-28T12:12

2022-10-28T22:28

в мире

ярослав качиньский

анджей дуда

польша

россия

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26a92a1dcdc25bca5e361a5f05c655a7.jpg

ВАРШАВА, 28 окт — РИА Новости. Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба, заявил польский МИД."Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов", — говорится в сообщении.В середине октября Варшава направила Берлину дипломатическую ноту с требованием выплатить примерно 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну. Официального ответа пока не последовало, но немецкое правительство не раз заявляло, что ничего подобного делать не будет: Польша получила достаточно крупные репарации сразу после войны и нет оснований ставить под сомнение ее отказ от выплат в 1953 году.Наряду с этим многие польские политики не раз призывали предъявить аналогичные претензии и России. Об этом заявлял, в частности, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, недавно идею поддержал и президент Анджей Дуда.В российском МИД эти требования назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в дипломатическом ведомстве, Польша пытается решать собственные внутриполитические проблемы, обращаясь к "историческому ревизионизму". В Кремле заявления Польши сочли оголтелой русофобией и "нездравым политическим экстремизмом".Красная армия освободила Польшу от нацистских захватчиков в 1944-1945 годах. Советские потери в этой операции составили более 600 тысяч человек. Кроме того, СССР оказал огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.

https://ria.ru/20221027/polsha-1827112332.html

https://ria.ru/20221026/rossiya-1827003591.html

польша

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ярослав качиньский, анджей дуда, польша, россия, германия