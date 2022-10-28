Рейтинг@Mail.ru
Польша потребует от России возместить "причиненный Советским Союзом ущерб" - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/polsha-1827451243.html
Польша потребует от России возместить "причиненный Советским Союзом ущерб"
Польша потребует от России возместить "причиненный Советским Союзом ущерб" - РИА Новости, 28.10.2022
Польша потребует от России возместить "причиненный Советским Союзом ущерб"
Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба, заявил польский МИД. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:12
2022-10-28T22:28
в мире
ярослав качиньский
анджей дуда
польша
россия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26a92a1dcdc25bca5e361a5f05c655a7.jpg
ВАРШАВА, 28 окт — РИА Новости. Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба, заявил польский МИД."Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов", — говорится в сообщении.В середине октября Варшава направила Берлину дипломатическую ноту с требованием выплатить примерно 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну. Официального ответа пока не последовало, но немецкое правительство не раз заявляло, что ничего подобного делать не будет: Польша получила достаточно крупные репарации сразу после войны и нет оснований ставить под сомнение ее отказ от выплат в 1953 году.Наряду с этим многие польские политики не раз призывали предъявить аналогичные претензии и России. Об этом заявлял, в частности, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, недавно идею поддержал и президент Анджей Дуда.В российском МИД эти требования назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в дипломатическом ведомстве, Польша пытается решать собственные внутриполитические проблемы, обращаясь к "историческому ревизионизму". В Кремле заявления Польши сочли оголтелой русофобией и "нездравым политическим экстремизмом".Красная армия освободила Польшу от нацистских захватчиков в 1944-1945 годах. Советские потери в этой операции составили более 600 тысяч человек. Кроме того, СССР оказал огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.
https://ria.ru/20221027/polsha-1827112332.html
https://ria.ru/20221026/rossiya-1827003591.html
польша
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_02956838993528d092799c34fbda4a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ярослав качиньский, анджей дуда, польша, россия, германия
В мире, Ярослав Качиньский, Анджей Дуда, Польша, Россия, Германия
12:12 28.10.2022 (обновлено: 22:28 28.10.2022)
 
Польша потребует от России возместить "причиненный Советским Союзом ущерб"

МИД Польши решил потребовать от России возмещения понесенных в годы войны потерь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 окт — РИА Новости. Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба, заявил польский МИД.
"Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов", — говорится в сообщении.
Снос памятника Благодарности Красной армии в городском парке в Глубчице, Польша - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 10:49
В Польше демонтируют сразу четыре памятника советским воинам
В середине октября Варшава направила Берлину дипломатическую ноту с требованием выплатить примерно 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну. Официального ответа пока не последовало, но немецкое правительство не раз заявляло, что ничего подобного делать не будет: Польша получила достаточно крупные репарации сразу после войны и нет оснований ставить под сомнение ее отказ от выплат в 1953 году.
Наряду с этим многие польские политики не раз призывали предъявить аналогичные претензии и России. Об этом заявлял, в частности, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, недавно идею поддержал и президент Анджей Дуда.
В российском МИД эти требования назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в дипломатическом ведомстве, Польша пытается решать собственные внутриполитические проблемы, обращаясь к "историческому ревизионизму". В Кремле заявления Польши сочли оголтелой русофобией и "нездравым политическим экстремизмом".
Красная армия освободила Польшу от нацистских захватчиков в 1944-1945 годах. Советские потери в этой операции составили более 600 тысяч человек. Кроме того, СССР оказал огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 17:40Специальная военная операция на Украине
Сенат Польши принял резолюцию о признании властей России террористическими
 
В миреЯрослав КачиньскийАнджей ДудаПольшаРоссияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала