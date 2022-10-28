12:12 28.10.2022 (обновлено: 22:28 28.10.2022)
Польша потребует от России возместить "причиненный Советским Союзом ущерб"
МИД Польши решил потребовать от России возмещения понесенных в годы войны потерь
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 окт — РИА Новости. Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба, заявил польский МИД.
"Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов", — говорится в сообщении.
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В середине октября Варшава направила Берлину дипломатическую ноту с требованием выплатить примерно 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну. Официального ответа пока не последовало, но немецкое правительство не раз заявляло, что ничего подобного делать не будет: Польша получила достаточно крупные репарации сразу после войны и нет оснований ставить под сомнение ее отказ от выплат в 1953 году.
Наряду с этим многие польские политики не раз призывали предъявить аналогичные претензии и России. Об этом заявлял, в частности, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, недавно идею поддержал и президент Анджей Дуда.
В российском МИД эти требования назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в дипломатическом ведомстве, Польша пытается решать собственные внутриполитические проблемы, обращаясь к "историческому ревизионизму". В Кремле заявления Польши сочли оголтелой русофобией и "нездравым политическим экстремизмом".
Красная армия освободила Польшу от нацистских захватчиков в 1944-1945 годах. Советские потери в этой операции составили более 600 тысяч человек. Кроме того, СССР оказал огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.