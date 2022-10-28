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Самолет с королевой-консортом Британии получил повреждения во время полета - РИА Новости, 28.10.2022
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Самолет с королевой-консортом Британии получил повреждения во время полета
Самолет с королевой-консортом Британии получил повреждения во время полета - РИА Новости, 28.10.2022
Самолет с королевой-консортом Британии получил повреждения во время полета
Самолет, в котором королева-консорт Великобритании Камилла возвращалась из Индии, получил повреждение носа во время полета в результате столкновения с птицей,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T23:40
2022-10-28T23:40
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Самолет, в котором королева-консорт Великобритании Камилла возвращалась из Индии, получил повреждение носа во время полета в результате столкновения с птицей, сообщает газета Daily Mail."Самолет, в котором, как предполагается, находилась королева-консорт, получил серьезные повреждения носовой части, когда сегодня во время полета домой из Индии в него попала птица", - пишет издание.На фотографиях самолета, опубликованных Daily Mail, видна большая вмятина в носовой части самолета, где расположен метеорологический радар.Как сообщается, самолет авиакомпании British Airways летел из индийского аэропорта Бангалор в лондонский Хитроу. Королева-консорт, пишет издание, предположительно, возвращалась с оздоровительного отдыха.Кроме того, издание отмечает, что Камилла боится летать на самолете. Однажды, пишет газета, королева-консорт "в ужасе" сидела на ступеньках частного самолета во время зарубежной поездки, отказываясь подниматься на борт, а во время полета часто можно увидеть, как она сжимает руку своего мужа, короля Карла III, при взлете.
https://ria.ru/20221028/bomba-1827668093.html
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карл iii, индия, великобритания, бангалор, british airways, новости - туризм
Карл III, Индия, Великобритания, Бангалор, British Airways, Новости - Туризм
23:40 28.10.2022
 
Самолет с королевой-консортом Британии получил повреждения во время полета

Самолет с королевой-консортом Британии Камиллой получил повреждения во время полета

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла
Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Самолет, в котором королева-консорт Великобритании Камилла возвращалась из Индии, получил повреждение носа во время полета в результате столкновения с птицей, сообщает газета Daily Mail.
"Самолет, в котором, как предполагается, находилась королева-консорт, получил серьезные повреждения носовой части, когда сегодня во время полета домой из Индии в него попала птица", - пишет издание.
Самолет Lufthansa - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 20:41
В аэропорту Парижа сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту
На фотографиях самолета, опубликованных Daily Mail, видна большая вмятина в носовой части самолета, где расположен метеорологический радар.
Как сообщается, самолет авиакомпании British Airways летел из индийского аэропорта Бангалор в лондонский Хитроу. Королева-консорт, пишет издание, предположительно, возвращалась с оздоровительного отдыха.
Кроме того, издание отмечает, что Камилла боится летать на самолете. Однажды, пишет газета, королева-консорт "в ужасе" сидела на ступеньках частного самолета во время зарубежной поездки, отказываясь подниматься на борт, а во время полета часто можно увидеть, как она сжимает руку своего мужа, короля Карла III, при взлете.
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15 октября, 11:00
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Карл IIIИндияВеликобританияБангалорBritish AirwaysНовости - Туризм
 
 
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