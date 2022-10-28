https://ria.ru/20221028/polet-1827687110.html

Самолет с королевой-консортом Британии получил повреждения во время полета

Самолет с королевой-консортом Британии получил повреждения во время полета - РИА Новости, 28.10.2022

Самолет с королевой-консортом Британии получил повреждения во время полета

Самолет, в котором королева-консорт Великобритании Камилла возвращалась из Индии, получил повреждение носа во время полета в результате столкновения с птицей,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T23:40

2022-10-28T23:40

2022-10-28T23:40

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Самолет, в котором королева-консорт Великобритании Камилла возвращалась из Индии, получил повреждение носа во время полета в результате столкновения с птицей, сообщает газета Daily Mail."Самолет, в котором, как предполагается, находилась королева-консорт, получил серьезные повреждения носовой части, когда сегодня во время полета домой из Индии в него попала птица", - пишет издание.На фотографиях самолета, опубликованных Daily Mail, видна большая вмятина в носовой части самолета, где расположен метеорологический радар.Как сообщается, самолет авиакомпании British Airways летел из индийского аэропорта Бангалор в лондонский Хитроу. Королева-консорт, пишет издание, предположительно, возвращалась с оздоровительного отдыха.Кроме того, издание отмечает, что Камилла боится летать на самолете. Однажды, пишет газета, королева-консорт "в ужасе" сидела на ступеньках частного самолета во время зарубежной поездки, отказываясь подниматься на борт, а во время полета часто можно увидеть, как она сжимает руку своего мужа, короля Карла III, при взлете.

https://ria.ru/20221028/bomba-1827668093.html

https://ria.ru/20221015/britaniya-1824248253.html

индия

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карл iii, индия, великобритания, бангалор, british airways, новости - туризм