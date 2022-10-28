https://ria.ru/20221028/pogranichnik-1827529267.html

Белорусские пограничники заявили, что помогли группе беженцев из Польши

Белорусские пограничники заявили, что помогли группе беженцев из Польши - РИА Новости, 28.10.2022

Белорусские пограничники заявили, что помогли группе беженцев из Польши

Белорусские пограничники оказали помощь большой группе мигрантов, которые были вытеснены в Белоруссию с территории Польши польскими силовиками и нуждались в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:42

2022-10-28T14:42

2022-10-28T14:42

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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Белорусские пограничники оказали помощь большой группе мигрантов, которые были вытеснены в Белоруссию с территории Польши польскими силовиками и нуждались в теплой одежде, еде и лекарствах, сообщил в пятницу белорусский Госпогранкомитет."Вчера, 27 октября, вблизи границы с Польшей белорусские пограничники обнаружили большую группу беженцев. Все они были доставлены с территории Польши к заграждению на границе с Беларусью и вытеснены польскими военнослужащими через калитку. После проведения разбирательства на месте белорусские военнослужащие вместе с группой проследовали в глубину белорусской территории для выяснения всех обстоятельств и оказания помощи", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Таким образом белорусский погранкомитет прокомментировал распространенное польской стороной видео группы мигрантов в сопровождении белорусских пограничников.В сообщении поясняется, что большинство обнаруженных иностранцев нуждались в тёплых вещах, питании и медицинском осмотре. Инцидент произошел в районе реки Свислочь, в которой несколько дней назад на польской стороне границы было обнаружено тело темнокожего мужчины, обратили внимание в белорусском ведомстве.Таким образом, констатировали в погранкомитете Белоруссии, "Пограничная стража (Польши - ред.) показала видео, как белорусские пограничники помогли беженцам, которых вытеснили польские силовики". "Видео, распространяемое Пограничной стражей Польши в интернет-ресурсах, подтверждает, что белорусские военнослужащие не применяли физическую силу в отношении иностранцев, а также не приближались к польскому пограничному заграждению. При этом польские пограничники не разместили видео собственных действий и не предоставили общественности запись выталкивания беженцев через пограничные заграждения", - подчеркивается в сообщении.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Польша с начала текущего года пыталась вытеснить 1,3 тысячи мигрантов на белорусскую территорию, приводило в конце октября слова председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолия Лаппо госагентство Белта.

https://ria.ru/20221026/ugroza-1826969625.html

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825670868.html

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в мире, польша, белоруссия, литва