https://ria.ru/20221028/pogoda-1827393993.html
В Москве спрогнозировали первый снег
В Москве спрогнозировали первый снег - РИА Новости, 28.10.2022
В Москве спрогнозировали первый снег
В ночь на понедельник в Москве температура воздуха опустится ниже нуля, местами ожидается гололедица и небольшие осадки, возможен мокрый снег, сообщила РИА... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T03:11
2022-10-28T03:11
2022-10-28T07:07
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гидрометцентр
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве температура воздуха опустится ниже нуля, местами ожидается гололедица и небольшие осадки, возможен мокрый снег, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.Она также подчеркнула, что в прогнозе Гидрометцентра России обозначен не "мокрый снег", а именно "осадки", потому что их количество будет небольшое, и температура будет динамичная.
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общество, марина макарова, москва, россия, гидрометцентр, погода
Общество, Марина Макарова, Москва, Россия, Гидрометцентр, Погода
03:11 28.10.2022 (обновлено: 07:07 28.10.2022)
В Москве спрогнозировали первый снег
Гидрометцентр: в понедельник в Москве возможны минусовая температура и первый снег