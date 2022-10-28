https://ria.ru/20221028/pogoda-1827393993.html

В Москве спрогнозировали первый снег

В Москве спрогнозировали первый снег - РИА Новости, 28.10.2022

В Москве спрогнозировали первый снег

В ночь на понедельник в Москве температура воздуха опустится ниже нуля, местами ожидается гололедица и небольшие осадки, возможен мокрый снег, сообщила РИА... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T03:11

2022-10-28T03:11

2022-10-28T07:07

общество

марина макарова

москва

россия

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве температура воздуха опустится ниже нуля, местами ожидается гололедица и небольшие осадки, возможен мокрый снег, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.Она также подчеркнула, что в прогнозе Гидрометцентра России обозначен не "мокрый снег", а именно "осадки", потому что их количество будет небольшое, и температура будет динамичная.

https://ria.ru/20201029/pogoda-1582191700.html

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общество, марина макарова, москва, россия, гидрометцентр, погода