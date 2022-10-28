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В Москве спрогнозировали первый снег - РИА Новости, 28.10.2022
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В Москве спрогнозировали первый снег
В Москве спрогнозировали первый снег - РИА Новости, 28.10.2022
В Москве спрогнозировали первый снег
В ночь на понедельник в Москве температура воздуха опустится ниже нуля, местами ожидается гололедица и небольшие осадки, возможен мокрый снег, сообщила РИА... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T03:11
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общество
марина макарова
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россия
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве температура воздуха опустится ниже нуля, местами ожидается гололедица и небольшие осадки, возможен мокрый снег, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.Она также подчеркнула, что в прогнозе Гидрометцентра России обозначен не "мокрый снег", а именно "осадки", потому что их количество будет небольшое, и температура будет динамичная.
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общество, марина макарова, москва, россия, гидрометцентр, погода
Общество, Марина Макарова, Москва, Россия, Гидрометцентр, Погода
03:11 28.10.2022 (обновлено: 07:07 28.10.2022)
 
В Москве спрогнозировали первый снег

Гидрометцентр: в понедельник в Москве возможны минусовая температура и первый снег

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПервый снег в Москве
Первый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Первый снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве температура воздуха опустится ниже нуля, местами ожидается гололедица и небольшие осадки, возможен мокрый снег, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Понижение температуры от минус трех до плюс двух в ночь на понедельник. Может быть местами гололедица и осадки, но небольшие. Возможен мокрый снег, потому что где-то плюс еще может остаться, где-то минус, но в небольшом количестве", — отметила Макарова.

Она также подчеркнула, что в прогнозе Гидрометцентра России обозначен не "мокрый снег", а именно "осадки", потому что их количество будет небольшое, и температура будет динамичная.
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