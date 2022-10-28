https://ria.ru/20221028/peregovory-1827402440.html

В США услышали призыв Путина и потребовали от Байдена переговоров

В США услышали призыв Путина и потребовали от Байдена переговоров - РИА Новости, 28.10.2022

В США услышали призыв Путина и потребовали от Байдена переговоров

Белому дому следует прислушаться к президенту Владимиру Путину и начать переговоры с Россией, пишет обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T07:38

2022-10-28T07:38

2022-10-28T08:23

владимир путин

россия

украина

сша

в мире

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827320854_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_d7686d87ee69ffc48347c2e49b488d02.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Белому дому следует прислушаться к президенту Владимиру Путину и начать переговоры с Россией, пишет обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.Журналист призвал американскую администрацию серьезно отнестись к посланию Путина и ответить на него. По его мнению, Джо Байден должен показать, что США "не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта".Он также напомнил, что в преддверии военной спецоперации на Украине российский лидер требовал от Запада гарантий безопасности."Дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию. Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации", — заявил обозреватель.Чтобы конфликт на Украине не перерос в нечто "гораздо худшее", требуется срочно срочно начать переговоры, пришел к выводу автор статьи.Вчера, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада, тогда как тот хочет превратить ее в инструмент для достижения своих геополитических целей. Но Россия не согласна на такую роль, как и многие другие государства, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20221028/signal-1827392295.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владимир путин, россия, украина, сша, в мире, джо байден