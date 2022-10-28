https://ria.ru/20221028/peregovory-1827402440.html
В США услышали призыв Путина и потребовали от Байдена переговоров
В США услышали призыв Путина и потребовали от Байдена переговоров - РИА Новости, 28.10.2022
В США услышали призыв Путина и потребовали от Байдена переговоров
Белому дому следует прислушаться к президенту Владимиру Путину и начать переговоры с Россией, пишет обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T07:38
2022-10-28T07:38
2022-10-28T08:23
владимир путин
россия
украина
сша
в мире
джо байден
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Белому дому следует прислушаться к президенту Владимиру Путину и начать переговоры с Россией, пишет обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.Журналист призвал американскую администрацию серьезно отнестись к посланию Путина и ответить на него. По его мнению, Джо Байден должен показать, что США "не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта".Он также напомнил, что в преддверии военной спецоперации на Украине российский лидер требовал от Запада гарантий безопасности."Дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию. Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации", — заявил обозреватель.Чтобы конфликт на Украине не перерос в нечто "гораздо худшее", требуется срочно срочно начать переговоры, пришел к выводу автор статьи.Вчера, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада, тогда как тот хочет превратить ее в инструмент для достижения своих геополитических целей. Но Россия не согласна на такую роль, как и многие другие государства, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20221028/signal-1827392295.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, сша, в мире, джо байден
Владимир Путин, Россия, Украина, США, В мире, Джо Байден
07:38 28.10.2022 (обновлено: 08:23 28.10.2022)
В США услышали призыв Путина и потребовали от Байдена переговоров
Обозреватель Washington Post Игнатиус призвал Байдена к переговорам после речи Путина
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости
. Белому дому следует прислушаться к президенту Владимиру Путину и начать переговоры с Россией, пишет
обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.
"Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединенными Штатами вопиюще очевидна. Но она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами", — считает он.
Журналист призвал американскую администрацию серьезно отнестись к посланию Путина и ответить на него. По его мнению, Джо Байден должен показать, что США
"не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта".
Он также напомнил, что в преддверии военной спецоперации на Украине
российский лидер требовал от Запада гарантий безопасности.
"Дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию. Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации", — заявил обозреватель.
Чтобы конфликт на Украине не перерос в нечто "гораздо худшее", требуется срочно срочно начать переговоры, пришел к выводу автор статьи.
Вчера, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада, тогда как тот хочет превратить ее в инструмент для достижения своих геополитических целей. Но Россия не согласна на такую роль, как и многие другие государства, подчеркнул президент.