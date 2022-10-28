https://ria.ru/20221028/pashinyan-1827410984.html

Ереван согласен строить отношения с Баку на предложенных Москвой принципах

Ереван согласен строить отношения с Баку на предложенных Москвой принципах - РИА Новости, 28.10.2022

Ереван согласен строить отношения с Баку на предложенных Москвой принципах

Армения согласна работать над урегулированием с Азербайджаном на предложенных Россией принципах, заявил в Twitter армянский премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:11

2022-10-28T09:11

2022-10-28T14:16

армения

азербайджан

россия

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 28 окт — РИА Новости. Армения согласна работать над урегулированием с Азербайджаном на предложенных Россией принципах, заявил в Twitter армянский премьер-министр Никол Пашинян."Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Российской Федерацией, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения", — написал он.В середине октября российский лидер Владимир Путин пригласил Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева провести в России встречу. Ее запланировали на 31 октября в Сочи.Накануне, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин подчеркнул, что Россия стремится к урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, но не будет ничего навязывать. По его словам, Москва поддержит любой выбор армянского народа, в том числе и так называемый вашингтонский вариант мирного договора, который предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. При этом договоренности должны быть приемлемы и для Баку.Отношения между Арменией и Азербайджаном остаются очень напряженными с конца 1980-х годов, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Но и после этого на границе происходят перестрелки. Ереван и Баку обвиняют друг друга в намерении сорвать мирный процесс. Последнее обострение началось в ночь на 13 сентября. При посредничестве России стороны договорились о прекращении огня, в Армению направилась миссия ОДКБ.

https://ria.ru/20221027/karabakh-1827328477.html

https://ria.ru/20221026/dogovor-1826963012.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

армения, азербайджан, россия, никол пашинян