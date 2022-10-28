09:11 28.10.2022 (обновлено: 14:16 28.10.2022)
Ереван согласен строить отношения с Баку на предложенных Москвой принципах
Премьер Пашинян: Ереван готов строить отношения с Баку на предложенных Россией принципах
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги Армении и России . Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 окт — РИА Новости. Армения согласна работать над урегулированием с Азербайджаном на предложенных Россией принципах, заявил в Twitter армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Российской Федерацией, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения", — написал он.
27 октября, 19:03Ереван пошел своим путем в вопросе Карабаха, заявил Путин
В середине октября российский лидер Владимир Путин пригласил Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева провести в России встречу. Ее запланировали на 31 октября в Сочи.
Накануне, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин подчеркнул, что Россия стремится к урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, но не будет ничего навязывать. По его словам, Москва поддержит любой выбор армянского народа, в том числе и так называемый вашингтонский вариант мирного договора, который предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. При этом договоренности должны быть приемлемы и для Баку.
Отношения между Арменией и Азербайджаном остаются очень напряженными с конца 1980-х годов, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
Но и после этого на границе происходят перестрелки. Ереван и Баку обвиняют друг друга в намерении сорвать мирный процесс. Последнее обострение началось в ночь на 13 сентября. При посредничестве России стороны договорились о прекращении огня, в Армению направилась миссия ОДКБ.