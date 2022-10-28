https://ria.ru/20221028/panda-1827497084.html

Пекин поможет Тайваню в лечении панды с поражением головного мозга

Пекин поможет Тайваню в лечении панды с поражением головного мозга - РИА Новости, 28.10.2022

Пекин поможет Тайваню в лечении панды с поражением головного мозга

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан сообщил в пятницу, что специалисты материкового Китая помогут Тайваню в лечении... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:38

2022-10-28T13:38

2022-10-28T14:09

в мире

ху цзиньтао

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ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан сообщил в пятницу, что специалисты материкового Китая помогут Тайваню в лечении самца большой панды Туань Туань, которого Пекин подарил острову 14 лет назад в ознаменование потепления отношений по две стороны Тайваньского пролива.Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщало, что в августе 18-летний Туань Туань пережил несколько приступов судорог, после чего стал более вялым и неустойчивым. В конце сентября панде сделали МРТ и обнаружили поражение головного мозга. В среду в Тайбэйском зоопарке сообщили, что область поражения увеличилась и начала оказывать давление на другие части мозга животного. По информации агентства, медики не исключают наличие у панды злокачественной опухоли мозга."Китайский центр по исследованию и защите больших панд в конце сентября создал экспертную группу, которая поддерживала тесный контакт с Тайбэйским зоопарком, следила за состоянием здоровья Туань Туаня и предоставляла всю необходимую техническую поддержку. Вечером 27 октября центр получил от Тайбэйского зоопарка просьбу о помощи и решил направить двоих специалистов, чтобы помочь в лечении и уходе за Туань Туанем", - сказал Ма Сяогуан.Он также выразил надежду на то, что благодаря заботе и поддержке специалистов с двух сторон Тайваньского пролива Туань Туань получит больше необходимого лечения и сможет преодолеть все трудности.Туань Туань - одна из двух больших панд, которых материковый Китай подарил Тайваню в 2008 году в ознаменование потепления отношений по две стороны пролива. Ху Цзиньтао, который на тот момент занимал пост председателя КНР, хотел сделать такой подарок острову еще в 2005 году, после визита на материк председателя оппозиционной тайваньской партии Гоминьдан Лянь Чжаня. Однако правящая Демократическая прогрессивная партия не приняла подарок, так как Пекин рассматривал это как передачу панд от одного зоопарка внутри страны другому, а это значило, что Тайвань - часть Китая. Так что подарок приняла уже администрация Ма Инцзю, председателя партии Гоминьдан. Стороны тогда договорились в качестве отправителя обозначить "Чэнду, Сычуань", а получателя - "Тайбэй, Тайвань".Позже у Туань Туаня и его подруги Юань Юань (если соединить их имена, получится "туаньюань", что в переводе с китайского означает "воссоединение") родились два детеныша - Юань Цзай и Юань Бао.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221019/pandy-1825162090.html

https://ria.ru/20221027/tayvan-1827349658.html

https://ria.ru/20221027/tayvan-1827124614.html

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в мире, ху цзиньтао, ма инцзю, китай, тайвань, пекин, гоминьдан, животные