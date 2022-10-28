https://ria.ru/20221028/pamyatnik-1827685480.html

Горсовет Измаила принял решение о переносе памятника Суворова

Горсовет Измаила принял решение о переносе памятника Суворова - РИА Новости, 28.10.2022

Горсовет Измаила принял решение о переносе памятника Суворова

Горсовет Измаила в Одесской области принял решение о переносе памятника русскому полководцу Александру Суворову, сообщило украинское издание "Укринформ". РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T23:09

2022-10-28T23:09

2022-10-28T23:09

екатерина ii

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Горсовет Измаила в Одесской области принял решение о переносе памятника русскому полководцу Александру Суворову, сообщило украинское издание "Укринформ"."Измаильский горсовет принял решение о переносе памятника российскому полководцу Александру Суворову. Разрешение на перенос монумента из городского общественного пространства предоставил городским властям Кабмин", - говорится на сайте издания.Отмечается, что памятник будет перемещен в один из музеев.Издание сообщает, что решение поддержали 27 депутатов, три парламентария, ранее состоявшие в партии "ОПЗЖ", запрещенной на Украине как пророссийская, воздержались, еще один проголосовал против переноса монумента.По данным "Укринформ", местные жители уже неоднократно прибегали к вандализму в отношении памятника.В начале августа Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II. Это обращение было опубликовано в ответ на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе, а также в ответ на петицию о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру. Зеленский в своем ответе заявил также о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия" в контексте "защиты национальных интересов".Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его уже демонтировали, однако в 2007 вновь восстановили на Екатерининской площади.Ранее власти Херсонской области сообщили о вывозе памятников Суворову и Ушакову из Херсона, объяснив это тем, что они могут стать целями для уничтожения украинскими войсками. Власти пообещали после вернуть их на место.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Однако нынешние переименования никак не связаны с декоммунизацией. Скорее это действия по дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Заленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20221024/kherson-1826276519.html

https://ria.ru/20221027/odessa-1827232738.html

https://ria.ru/20220707/ukraina-1800997205.html

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