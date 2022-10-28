https://ria.ru/20221028/pakistan-1827552832.html

Экс-премьер Пакистана Хан возглавил марш своих сторонников

Экс-премьер Пакистана Хан возглавил марш своих сторонников - РИА Новости, 28.10.2022

Экс-премьер Пакистана Хан возглавил марш своих сторонников

Экс-премьер Пакистана, председатель партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" Имран Хан возглавил марш своих сторонников по направлению к столице страны, городу... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:40

2022-10-28T15:40

2022-10-28T15:40

в мире

пакистан

исламабад

лахор

имран хан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781529416_0:22:1162:675_1920x0_80_0_0_ba3a6aecd4429c96d50ca7c66b7442fe.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. Экс-премьер Пакистана, председатель партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" Имран Хан возглавил марш своих сторонников по направлению к столице страны, городу Исламабаду, требуя досрочных выборов, сообщает телеканал Geo.Обращаясь к собравшимся в Лахоре, втором по величине городе Пакистана, Хан заявил, что марш проводится не в политических или личных интересах, а для "освобождения нации"."Его единственная цель — освободить мой народ и превратить Пакистан в свободную страну. Пришло время начать путь к настоящей свободе", — сказал Хан.Ранее правительство Пакистана обратилось в верховный суд страны с просьбой остановить новый марш "Пакистан Техрик-и-Инсаф", однако суд отклонил просьбу издать приказ о запрете марша. Перед тем, как обратиться в суд представители правительства заявили, что власти усилят политику по отношению к вышедшим на марш протеста. В свою очередь администрация Исламабада заявила, что не разрешит "Пакистан Техрик-и-Инсаф" проводить собрания в городе и усилила охрану "красной зоны" Исламабада - района, где располагаются главные правительственные здания.Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. В ходе столкновений представители полиции неоднократно применяли слезоточивый газ и открывали стрельбу в воздух. Вскоре "Пакистан Техрик-и-Инсаф" решила завершить марш и не проводить сидячую забастовку в Исламабаде, чтобы избежать кровопролития.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана вынесла Хану вотум недоверия и выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства. Однако Избирательная комиссия Пакистана в конце апреля заявила, что не может провести всеобщие выборы до мая 2023 года.

https://ria.ru/20221022/pakistan-1825894306.html

https://ria.ru/20221015/pakistan-1824308294.html

https://ria.ru/20220915/pakistan-1816970321.html

пакистан

исламабад

лахор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, пакистан, исламабад, лахор, имран хан