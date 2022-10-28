https://ria.ru/20221028/otnosheniya-1827502319.html
Путин назвал выполнение Ереваном и Баку договоренностей условием мира
Путин назвал выполнение Ереваном и Баку договоренностей условием мира - РИА Новости, 28.10.2022
Путин назвал выполнение Ереваном и Баку договоренностей условием мира
Устойчивого обеспечения мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться только за счет последовательного выполнения договоренностей обеими сторонами, заявил... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:47
2022-10-28T13:47
2022-10-28T14:43
владимир путин
в мире
армения
азербайджан
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Устойчивого обеспечения мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться только за счет последовательного выполнения договоренностей обеими сторонами, заявил президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ."Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана", — сказал он.Он напомнил, что речь идет о делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокировании транспортных коммуникаций и решении гуманитарных проблем.Россия делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном, подчеркнул Путин."Всем понятно, для всех очевидно: и Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же как и Россия, — все мы входили в единое государство. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно", — сказал президент. По его словам, и в Армении, и в Азербайджане положение довольно сложное, и Россия заинтересована в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом.Отношения между Арменией и Азербайджаном остаются очень напряженными с конца 1980-х годов, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.Но и после этого на границе происходят перестрелки. Ереван и Баку обвиняют друг друга в намерении сорвать мирный процесс. Последнее обострение началось в ночь на 13 сентября. При посредничестве России стороны договорились о прекращении огня, в Армению направилась миссия ОДКБ.
https://ria.ru/20221028/pashinyan-1827410984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия
Владимир Путин, В мире, Армения, Азербайджан, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Россия
13:47 28.10.2022 (обновлено: 14:43 28.10.2022)
Путин назвал выполнение Ереваном и Баку договоренностей условием мира
Путин назвал выполнение Баку и Ереваном договоренностей единственно возможным путем к миру
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Устойчивого обеспечения мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться только за счет последовательного выполнения договоренностей обеими сторонами, заявил президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ.
"Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана", — сказал он.
Он напомнил, что речь идет о делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокировании транспортных коммуникаций и решении гуманитарных проблем.
Россия делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном, подчеркнул Путин.
"Всем понятно, для всех очевидно: и Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же как и Россия, — все мы входили в единое государство. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно", — сказал президент.
По его словам, и в Армении, и в Азербайджане положение довольно сложное, и Россия заинтересована в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом.
Отношения между Арменией и Азербайджаном остаются очень напряженными с конца 1980-х годов, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха
. Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения
вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
Но и после этого на границе происходят перестрелки. Ереван и Баку обвиняют друг друга в намерении сорвать мирный процесс. Последнее обострение началось в ночь на 13 сентября. При посредничестве России стороны договорились о прекращении огня, в Армению направилась миссия ОДКБ
.