https://ria.ru/20221028/otnosheniya-1827502319.html

Путин назвал выполнение Ереваном и Баку договоренностей условием мира

Путин назвал выполнение Ереваном и Баку договоренностей условием мира - РИА Новости, 28.10.2022

Путин назвал выполнение Ереваном и Баку договоренностей условием мира

Устойчивого обеспечения мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться только за счет последовательного выполнения договоренностей обеими сторонами, заявил... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:47

2022-10-28T13:47

2022-10-28T14:43

владимир путин

в мире

армения

азербайджан

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

россия

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Устойчивого обеспечения мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться только за счет последовательного выполнения договоренностей обеими сторонами, заявил президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ."Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана", — сказал он.Он напомнил, что речь идет о делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокировании транспортных коммуникаций и решении гуманитарных проблем.Россия делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном, подчеркнул Путин."Всем понятно, для всех очевидно: и Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же как и Россия, — все мы входили в единое государство. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно", — сказал президент. По его словам, и в Армении, и в Азербайджане положение довольно сложное, и Россия заинтересована в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом.Отношения между Арменией и Азербайджаном остаются очень напряженными с конца 1980-х годов, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.Но и после этого на границе происходят перестрелки. Ереван и Баку обвиняют друг друга в намерении сорвать мирный процесс. Последнее обострение началось в ночь на 13 сентября. При посредничестве России стороны договорились о прекращении огня, в Армению направилась миссия ОДКБ.

https://ria.ru/20221028/pashinyan-1827410984.html

https://ria.ru/20221027/armeniya-1827318019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, в мире, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия