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Центробанк планирует продать "Открытие" до конца года - РИА Новости, 28.10.2022
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Центробанк планирует продать "Открытие" до конца года
Центробанк планирует продать "Открытие" до конца года - РИА Новости, 28.10.2022
Центробанк планирует продать "Открытие" до конца года
Оценка "Открытия" сейчас завершается, ЦБ РФ намерен продать банк до конца года и будет обсуждать цену с покупателем, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:33
2022-10-28T15:33
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
втб
открытие (банк)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Оценка "Открытия" сейчас завершается, ЦБ РФ намерен продать банк до конца года и будет обсуждать цену с покупателем, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается "Открытия". Оценка завершается, но в УК ФКБС формально отчет по оценке не поступил. Но даже если поступит - мы не комментируем показатели оценки. Безусловно, мы будем вести с покупателем дискуссии по цене, эти дискуссии будут проводиться. В любом случае мы намерены завершить эту сделку до конца этого года, поэтому эти дискуссии будут в ближайшее время и, конечно, на основе оценки оценщика", - сказала она в ходе пресс-конференции.Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. А летом был принят закон, закрепляющий право ЦБ РФ продать ВТБ акции "Открытия" без торгов, но по рыночной стоимости.
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, открытие (банк)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ, Открытие (банк)
15:33 28.10.2022
 
Центробанк планирует продать "Открытие" до конца года

Набиуллина заявила о планах Центробанка продать "Открытие" до конца года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Оценка "Открытия" сейчас завершается, ЦБ РФ намерен продать банк до конца года и будет обсуждать цену с покупателем, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается "Открытия". Оценка завершается, но в УК ФКБС формально отчет по оценке не поступил. Но даже если поступит - мы не комментируем показатели оценки. Безусловно, мы будем вести с покупателем дискуссии по цене, эти дискуссии будут проводиться. В любом случае мы намерены завершить эту сделку до конца этого года, поэтому эти дискуссии будут в ближайшее время и, конечно, на основе оценки оценщика", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. А летом был принят закон, закрепляющий право ЦБ РФ продать ВТБ акции "Открытия" без торгов, но по рыночной стоимости.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБОткрытие (банк)
 
 
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