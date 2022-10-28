https://ria.ru/20221028/otkrytie-1827550225.html

Центробанк планирует продать "Открытие" до конца года

Центробанк планирует продать "Открытие" до конца года - РИА Новости, 28.10.2022

Центробанк планирует продать "Открытие" до конца года

Оценка "Открытия" сейчас завершается, ЦБ РФ намерен продать банк до конца года и будет обсуждать цену с покупателем, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:33

2022-10-28T15:33

2022-10-28T15:33

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

втб

открытие (банк)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Оценка "Открытия" сейчас завершается, ЦБ РФ намерен продать банк до конца года и будет обсуждать цену с покупателем, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается "Открытия". Оценка завершается, но в УК ФКБС формально отчет по оценке не поступил. Но даже если поступит - мы не комментируем показатели оценки. Безусловно, мы будем вести с покупателем дискуссии по цене, эти дискуссии будут проводиться. В любом случае мы намерены завершить эту сделку до конца этого года, поэтому эти дискуссии будут в ближайшее время и, конечно, на основе оценки оценщика", - сказала она в ходе пресс-конференции.Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. А летом был принят закон, закрепляющий право ЦБ РФ продать ВТБ акции "Открытия" без торгов, но по рыночной стоимости.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, открытие (банк)