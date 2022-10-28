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Центробанк планирует продать "Открытие" до конца года
Центробанк планирует продать "Открытие" до конца года - РИА Новости, 28.10.2022
Центробанк планирует продать "Открытие" до конца года
Оценка "Открытия" сейчас завершается, ЦБ РФ намерен продать банк до конца года и будет обсуждать цену с покупателем, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:33
2022-10-28T15:33
2022-10-28T15:33
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
втб
открытие (банк)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Оценка "Открытия" сейчас завершается, ЦБ РФ намерен продать банк до конца года и будет обсуждать цену с покупателем, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается "Открытия". Оценка завершается, но в УК ФКБС формально отчет по оценке не поступил. Но даже если поступит - мы не комментируем показатели оценки. Безусловно, мы будем вести с покупателем дискуссии по цене, эти дискуссии будут проводиться. В любом случае мы намерены завершить эту сделку до конца этого года, поэтому эти дискуссии будут в ближайшее время и, конечно, на основе оценки оценщика", - сказала она в ходе пресс-конференции.Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. А летом был принят закон, закрепляющий право ЦБ РФ продать ВТБ акции "Открытия" без торгов, но по рыночной стоимости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, открытие (банк)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ, Открытие (банк)
Центробанк планирует продать "Открытие" до конца года
Набиуллина заявила о планах Центробанка продать "Открытие" до конца года