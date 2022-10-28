https://ria.ru/20221028/oruzhie-1827514665.html

Украина и Пакистан обсуждали создание ядерного оружия, заявил сенатор

Украина и Пакистан обсуждали создание ядерного оружия, заявил сенатор - РИА Новости, 28.10.2022

Украина и Пакистан обсуждали создание ядерного оружия, заявил сенатор

Украина и Пакистан обсуждали технологии создания ядерного оружия, заявил член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:10

2022-10-28T14:10

2022-10-28T14:15

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украина и Пакистан обсуждали технологии создания ядерного оружия, заявил член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов."Украинские специалисты выезжали в Пакистан и принимали делегацию из Пакистана для обсуждения технологий по созданию ядерного оружия", - сказал политик в ходе пресс-конференции на тему: "Ядерные провокации на Украине: Кому это нужно?" в рамках спецпроекта "Украинское досье". Мероприятие проходит на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня".Морозов подчеркнул, что ни для кого не секрет - Украина обладает технологиями для создания "грязной бомбы", вопрос в инвестициях.По мнению законодателя, "ядерный заряд малой мощности может быть использован с боеприпасом "Точка-У".Парламентарий также напомнил, что президент США может использовать ядерные заряды малой мощности в любой точке мира без согласия Конгресса. Он также не исключил, что Владимир Зеленский обсуждал тему ядерного оружия со своими партнерами из США и Великобритании.Говоря о возможности применения в качестве провокации Украиной "грязной бомбы", Морозов подчеркнул: "Угроза реальная".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221028/bomba-1827509844.html

https://ria.ru/20221028/magate-1827392788.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, пакистан, совет федерации рф