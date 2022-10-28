https://ria.ru/20221028/opros-1827418603.html
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 28.10.2022
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (79%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 77% опрошенных,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:08
2022-10-28T10:08
2022-10-28T10:08
россия
фомнибус
общество
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Большинство россиян (79%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 77% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно исследованию, 79% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своём посту, с ними не согласились 10% опрошенных, еще 11% затруднились с ответом.Свое непосредственное доверие Путину высказали 77% граждан, недоверие - 14%, 9% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" провели 21-23 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
https://ria.ru/20221024/opros-1826343936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фомнибус, общество, владимир путин
Россия, ФОМнибус, Общество, Владимир Путин
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ показал, что 79 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина на посту