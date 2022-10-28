https://ria.ru/20221028/opros-1827418603.html

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 28.10.2022

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян (79%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 77% опрошенных,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:08

2022-10-28T10:08

2022-10-28T10:08

россия

фомнибус

общество

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Большинство россиян (79%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 77% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно исследованию, 79% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своём посту, с ними не согласились 10% опрошенных, еще 11% затруднились с ответом.Свое непосредственное доверие Путину высказали 77% граждан, недоверие - 14%, 9% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" провели 21-23 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

https://ria.ru/20221024/opros-1826343936.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, фомнибус, общество, владимир путин