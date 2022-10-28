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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 28.10.2022
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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 28.10.2022
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (79%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 77% опрошенных,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:08
2022-10-28T10:08
россия
фомнибус
общество
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Большинство россиян (79%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 77% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно исследованию, 79% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своём посту, с ними не согласились 10% опрошенных, еще 11% затруднились с ответом.Свое непосредственное доверие Путину высказали 77% граждан, недоверие - 14%, 9% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" провели 21-23 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
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россия, фомнибус, общество, владимир путин
Россия, ФОМнибус, Общество, Владимир Путин
10:08 28.10.2022
 
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ показал, что 79 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина на посту

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Большинство россиян (79%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 77% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно исследованию, 79% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своём посту, с ними не согласились 10% опрошенных, еще 11% затруднились с ответом.
Свое непосредственное доверие Путину высказали 77% граждан, недоверие - 14%, 9% затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" провели 21-23 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
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