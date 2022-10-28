Небензя: США не ответили на вопрос о работе Пентагона на Украине
Небензя заявил, что США не ответили, почему биопрограммой на Украине занимался Пентагон
СБ ООН. Архивное фото
ООН, 28 окт – РИА Новости. США не предоставили России ответ на вопрос о том, почему биологическую программу на Украине курировало военное ведомство – Пентагон, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.
В четверг прошло заседание Совбеза по проблеме военно-биологической деятельности США на Украине. Представитель ООН заявил, что организация не обладает ни мандатом, ни техническими возможностями проверить эту информацию. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Москву в дезинформации. По ее словам, ни у США, ни у Украины нет программ биологического оружия и на Украине нет лабораторий биологического оружия, поддерживаемых Вашингтоном. По ее утверждению, США оказывали поддержку Украине в научных исследованиях в области здравоохранения.
"Нас сегодня пытаются убедить, что сотрудничества США и Украины в биологической сфере носит исключительно мирный характер. Но ответьте на простой вопрос: почему с американской стороны его курирует военное ведомство – Пентагон и его многочисленные подрядчики? Если бы вы действительно изучили предоставленную нами подборку документов, то вы бы увидели копии соглашений и актов на выполнение работ, которые подписаны представителями военных ведомств с обеих сторон", - сказал в свою очередь Небензя.
"Каким гуманиатрным сотрудничеством может заниматься министерство обороны? Мы не услышали ответа даже на этот вопрос", - добавил он.
По его словам, Москву "умилил" тезис постпреда США о том, что подтверждением отсутствия военно-биологической деятельности США на Украине служит отрицание этого со стороны управления по вопросам разоружения Секретариата ООН.
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"Вы что, правда считаете нас такими наивными, предполагая, что Пентагон будет информировать управление по вопросам разоружения Секретариата ООН о своих секретных военно-биологических программах на Украине?" - поинтересовался Небензя.
В марте заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд спросили на слушаниях в сенате, есть ли на Украине химическое или биологическое оружие. Она ответила: "Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил".
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.