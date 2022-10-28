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Небензя: США не ответили на вопрос о работе Пентагона на Украине

Небензя: США не ответили на вопрос о работе Пентагона на Украине - РИА Новости, 28.10.2022

Небензя: США не ответили на вопрос о работе Пентагона на Украине

США не предоставили России ответ на вопрос о том, почему биологическую программу на Украине курировало военное ведомство – Пентагон, заявил на заседании Совбеза РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T00:40

2022-10-28T00:40

2022-10-28T00:40

василий небензя

линда томас-гринфилд

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ООН, 28 окт – РИА Новости. США не предоставили России ответ на вопрос о том, почему биологическую программу на Украине курировало военное ведомство – Пентагон, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.В четверг прошло заседание Совбеза по проблеме военно-биологической деятельности США на Украине. Представитель ООН заявил, что организация не обладает ни мандатом, ни техническими возможностями проверить эту информацию. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Москву в дезинформации. По ее словам, ни у США, ни у Украины нет программ биологического оружия и на Украине нет лабораторий биологического оружия, поддерживаемых Вашингтоном. По ее утверждению, США оказывали поддержку Украине в научных исследованиях в области здравоохранения."Нас сегодня пытаются убедить, что сотрудничества США и Украины в биологической сфере носит исключительно мирный характер. Но ответьте на простой вопрос: почему с американской стороны его курирует военное ведомство – Пентагон и его многочисленные подрядчики? Если бы вы действительно изучили предоставленную нами подборку документов, то вы бы увидели копии соглашений и актов на выполнение работ, которые подписаны представителями военных ведомств с обеих сторон", - сказал в свою очередь Небензя.По его словам, Москву "умилил" тезис постпреда США о том, что подтверждением отсутствия военно-биологической деятельности США на Украине служит отрицание этого со стороны управления по вопросам разоружения Секретариата ООН."Вы что, правда считаете нас такими наивными, предполагая, что Пентагон будет информировать управление по вопросам разоружения Секретариата ООН о своих секретных военно-биологических программах на Украине?" - поинтересовался Небензя.В марте заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд спросили на слушаниях в сенате, есть ли на Украине химическое или биологическое оружие. Она ответила: "Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил".Депутаты Госдумы в обращении к ООН и ПАСЕ заявили, что Нуланд подтвердила факт работы биолабораторий на Украине в интересах США. Российские власти неоднократно призывали расследовать деятельность биолабораторий США на Украине.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20221027/kbto-1827380297.html

https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825836444.html

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