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ВСУ нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне

ВСУ нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне - РИА Новости, 28.10.2022

ВСУ нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне

Ракетный удар был нанесен украинскими военными по онкодиспансеру в Херсоне, пострадавших нет, сообщил минздрав области. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:46

2022-10-28T14:46

2022-10-28T14:46

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Ракетный удар был нанесен украинскими военными по онкодиспансеру в Херсоне, пострадавших нет, сообщил минздрав области."Украинские националисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру нашего региона. Сегодня днем ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру", - сообщается в Telegram–канале ведомства.По словам министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильимиева, киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям освобожденного региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники, это медучреждение, сказал он. "Просто чудом никто не пострадал", - отметил Ильимиев.

https://ria.ru/20221028/nlaw-1827521709.html

херсон

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здоровье - общество, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины