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ВСУ нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/onkodispanser-1827530783.html
ВСУ нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне
ВСУ нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне - РИА Новости, 28.10.2022
ВСУ нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне
Ракетный удар был нанесен украинскими военными по онкодиспансеру в Херсоне, пострадавших нет, сообщил минздрав области. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:46
2022-10-28T14:46
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Ракетный удар был нанесен украинскими военными по онкодиспансеру в Херсоне, пострадавших нет, сообщил минздрав области."Украинские националисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру нашего региона. Сегодня днем ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру", - сообщается в Telegram–канале ведомства.По словам министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильимиева, киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям освобожденного региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники, это медучреждение, сказал он. "Просто чудом никто не пострадал", - отметил Ильимиев.
https://ria.ru/20221028/nlaw-1827521709.html
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здоровье - общество, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
14:46 28.10.2022
 
ВСУ нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне

Украинские войска нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне, пострадавших нет

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Ракетный удар был нанесен украинскими военными по онкодиспансеру в Херсоне, пострадавших нет, сообщил минздрав области.
"Украинские националисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру нашего региона. Сегодня днем ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру", - сообщается в Telegram–канале ведомства.
По словам министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильимиева, киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям освобожденного региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники, это медучреждение, сказал он. "Просто чудом никто не пострадал", - отметил Ильимиев.
Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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