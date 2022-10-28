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ВСУ нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне
ВСУ нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне - РИА Новости, 28.10.2022
ВСУ нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне
Ракетный удар был нанесен украинскими военными по онкодиспансеру в Херсоне, пострадавших нет, сообщил минздрав области. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:46
2022-10-28T14:46
2022-10-28T14:46
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Ракетный удар был нанесен украинскими военными по онкодиспансеру в Херсоне, пострадавших нет, сообщил минздрав области."Украинские националисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру нашего региона. Сегодня днем ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру", - сообщается в Telegram–канале ведомства.По словам министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильимиева, киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям освобожденного региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники, это медучреждение, сказал он. "Просто чудом никто не пострадал", - отметил Ильимиев.
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здоровье - общество, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне
Украинские войска нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне, пострадавших нет