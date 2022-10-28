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Постпред России в ОИС рассказал о благодарности арабского мира Москве - РИА Новости, 28.10.2022
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Постпред России в ОИС рассказал о благодарности арабского мира Москве
Постпред России в ОИС рассказал о благодарности арабского мира Москве - РИА Новости, 28.10.2022
Постпред России в ОИС рассказал о благодарности арабского мира Москве
Арабо-мусульманский мир благодарен Москве за решительный отпор военным вмешательствам и угрозам западных стран, сообщил РИА Новости в среду постоянный... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T06:57
2022-10-28T07:27
рамазан абдулатипов
россия
в мире
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Арабо-мусульманский мир благодарен Москве за решительный отпор военным вмешательствам и угрозам западных стран, сообщил РИА Новости в среду постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.По словам постпреда, в арабском мире к россиянам по-прежнему подчеркнуто уважительное отношение.Он также уточнил, что во время визита генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию стороны еще раз подтвердили общность подходов по многим вопросам международных отношений и мировой политики. По словам Абдулатипова, событие открыло новые перспективы сотрудничества между Россией и исламским миром.На этой неделе Ибрахим Таха встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими политическими деятелями, а также с руководством Духовного управления мусульман России и патриархом Кириллом. Генсек ОИС выразил благодарность Москве за внимание и стремление решить проблемы арабо-мусульманского мира.
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рамазан абдулатипов, россия, в мире, организация исламского сотрудничества
Рамазан Абдулатипов, Россия, В мире, Организация исламского сотрудничества
06:57 28.10.2022 (обновлено: 07:27 28.10.2022)
 
Постпред России в ОИС рассказал о благодарности арабского мира Москве

Постпред России в ОИС: арабский мир благодарен России за принципиальную позицию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов
Постоянный представитель РФ в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Постоянный представитель РФ в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Арабо-мусульманский мир благодарен Москве за решительный отпор военным вмешательствам и угрозам западных стран, сообщил РИА Новости в среду постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.

"По долгу службы мне приходится встречаться не только с политиками арабо-мусульманского мира, но и простым народом. Во всех разговорах руководство большинства мусульманских стран и простые люди говорят спасибо России за ее принципиальную позицию", — отметил Абдулатипов.

По словам постпреда, в арабском мире к россиянам по-прежнему подчеркнуто уважительное отношение.

"Ливийцы, сирийцы, иракцы и многие другие мне прямо говорят: "Мы уважаем Россию и ее президента Путина за проявленную принципиальность во всем мире", — добавил собеседник агентства.

Он также уточнил, что во время визита генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию стороны еще раз подтвердили общность подходов по многим вопросам международных отношений и мировой политики. По словам Абдулатипова, событие открыло новые перспективы сотрудничества между Россией и исламским миром.
На этой неделе Ибрахим Таха встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими политическими деятелями, а также с руководством Духовного управления мусульман России и патриархом Кириллом. Генсек ОИС выразил благодарность Москве за внимание и стремление решить проблемы арабо-мусульманского мира.
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Рамазан АбдулатиповРоссияВ миреОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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