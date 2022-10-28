https://ria.ru/20221028/ois-1827400594.html

Постпред России в ОИС рассказал о благодарности арабского мира Москве

Постпред России в ОИС рассказал о благодарности арабского мира Москве - РИА Новости, 28.10.2022

Постпред России в ОИС рассказал о благодарности арабского мира Москве

Арабо-мусульманский мир благодарен Москве за решительный отпор военным вмешательствам и угрозам западных стран, сообщил РИА Новости в среду постоянный... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T06:57

2022-10-28T06:57

2022-10-28T07:27

рамазан абдулатипов

россия

в мире

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Арабо-мусульманский мир благодарен Москве за решительный отпор военным вмешательствам и угрозам западных стран, сообщил РИА Новости в среду постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.По словам постпреда, в арабском мире к россиянам по-прежнему подчеркнуто уважительное отношение.Он также уточнил, что во время визита генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию стороны еще раз подтвердили общность подходов по многим вопросам международных отношений и мировой политики. По словам Абдулатипова, событие открыло новые перспективы сотрудничества между Россией и исламским миром.На этой неделе Ибрахим Таха встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими политическими деятелями, а также с руководством Духовного управления мусульман России и патриархом Кириллом. Генсек ОИС выразил благодарность Москве за внимание и стремление решить проблемы арабо-мусульманского мира.

https://ria.ru/20221024/ois-1826282621.html

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рамазан абдулатипов, россия, в мире, организация исламского сотрудничества