https://ria.ru/20221028/ois-1827400594.html
Постпред России в ОИС рассказал о благодарности арабского мира Москве
Постпред России в ОИС рассказал о благодарности арабского мира Москве - РИА Новости, 28.10.2022
Постпред России в ОИС рассказал о благодарности арабского мира Москве
Арабо-мусульманский мир благодарен Москве за решительный отпор военным вмешательствам и угрозам западных стран, сообщил РИА Новости в среду постоянный... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T06:57
2022-10-28T06:57
2022-10-28T07:27
рамазан абдулатипов
россия
в мире
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Арабо-мусульманский мир благодарен Москве за решительный отпор военным вмешательствам и угрозам западных стран, сообщил РИА Новости в среду постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.По словам постпреда, в арабском мире к россиянам по-прежнему подчеркнуто уважительное отношение.Он также уточнил, что во время визита генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию стороны еще раз подтвердили общность подходов по многим вопросам международных отношений и мировой политики. По словам Абдулатипова, событие открыло новые перспективы сотрудничества между Россией и исламским миром.На этой неделе Ибрахим Таха встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими политическими деятелями, а также с руководством Духовного управления мусульман России и патриархом Кириллом. Генсек ОИС выразил благодарность Москве за внимание и стремление решить проблемы арабо-мусульманского мира.
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рамазан абдулатипов, россия, в мире, организация исламского сотрудничества
Рамазан Абдулатипов, Россия, В мире, Организация исламского сотрудничества
06:57 28.10.2022 (обновлено: 07:27 28.10.2022)
Постпред России в ОИС рассказал о благодарности арабского мира Москве
Постпред России в ОИС: арабский мир благодарен России за принципиальную позицию
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Арабо-мусульманский мир благодарен Москве за решительный отпор военным вмешательствам и угрозам западных стран, сообщил РИА Новости в среду постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
"По долгу службы мне приходится встречаться не только с политиками арабо-мусульманского мира, но и простым народом. Во всех разговорах руководство большинства мусульманских стран и простые люди говорят спасибо России за ее принципиальную позицию", — отметил Абдулатипов.
По словам постпреда, в арабском мире к россиянам по-прежнему подчеркнуто уважительное отношение.
"Ливийцы, сирийцы, иракцы и многие другие мне прямо говорят: "Мы уважаем Россию и ее президента Путина за проявленную принципиальность во всем мире", — добавил собеседник агентства.
Он также уточнил, что во время визита генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию стороны еще раз подтвердили общность подходов по многим вопросам международных отношений и мировой политики. По словам Абдулатипова, событие открыло новые перспективы сотрудничества между Россией и исламским миром.
На этой неделе Ибрахим Таха встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими политическими деятелями, а также с руководством Духовного управления мусульман России и патриархом Кириллом. Генсек ОИС выразил благодарность Москве за внимание и стремление решить проблемы арабо-мусульманского мира.