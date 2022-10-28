https://ria.ru/20221028/ogranicheniya-1827680705.html
Зеленский: около четырех миллионов украинцев остались без электроснабжения
Зеленский: около четырех миллионов украинцев остались без электроснабжения - РИА Новости, 28.10.2022
Зеленский: около четырех миллионов украинцев остались без электроснабжения
Ограничения в электроснабжении коснулись около четырех миллионов украинцев, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T22:27
2022-10-28T22:27
2022-10-28T22:27
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ограничения в электроснабжении коснулись около четырех миллионов украинцев, заявил Владимир Зеленский.По его словам, отключения коснулись Киевской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Черкасской областей Украины.Ранее госкомпания "Укрэнерго" сообщила, что для уменьшения нагрузки на электросети в пятницу вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий, а также вынужденные отключения для бытовых потребителей в Киеве и семи областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221027/elektrichestvo-1827380590.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, киев, укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Зеленский: около четырех миллионов украинцев остались без электроснабжения
Зеленский: ограничения в электроснабжении коснулись около четырех миллионов украинцев