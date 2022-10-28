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МИД Белоруссии сообщил, что встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября - РИА Новости, 28.10.2022
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МИД Белоруссии сообщил, что встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября
МИД Белоруссии сообщил, что встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября - РИА Новости, 28.10.2022
МИД Белоруссии сообщил, что встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября
Встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября, будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе, сообщил журналистам по итогам мероприятия... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:06
2022-10-28T16:34
одкб
мид белоруссии
ситуация на армяно-азербайджанской границе
в мире
белоруссия
армения
азербайджан
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября, будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе, сообщил журналистам по итогам мероприятия заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич."На этом саммите очень серьезно и откровенно обсуждена ситуация по итогам мониторинговой миссии, которую возглавлял генеральный секретарь ОДКБ и которая работала в районе армяно-азербайджанской границы. Стороны пришли к пониманию, что вопрос будет дополнительно рассмотрен на запланированной на конец ноября очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - цитирует замглавы белорусского МИД агентство Белта."Имеется определенное видение на ближайшие несколько недель, как этот вопрос будет дальше рассматриваться. Насколько стало известно, в ближайшие несколько дней состоится трехсторонняя встреча Армении, Азербайджана и Российской Федерации", - сказал Амбразевич.
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одкб, мид белоруссии, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире, белоруссия, армения, азербайджан
ОДКБ, МИД Белоруссии, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, В мире, Белоруссия, Армения, Азербайджан
16:06 28.10.2022 (обновлено: 16:34 28.10.2022)
 
МИД Белоруссии сообщил, что встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября

Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич: встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября, будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе, сообщил журналистам по итогам мероприятия заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.
"На этом саммите очень серьезно и откровенно обсуждена ситуация по итогам мониторинговой миссии, которую возглавлял генеральный секретарь ОДКБ и которая работала в районе армяно-азербайджанской границы. Стороны пришли к пониманию, что вопрос будет дополнительно рассмотрен на запланированной на конец ноября очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - цитирует замглавы белорусского МИД агентство Белта.
"Имеется определенное видение на ближайшие несколько недель, как этот вопрос будет дальше рассматриваться. Насколько стало известно, в ближайшие несколько дней состоится трехсторонняя встреча Армении, Азербайджана и Российской Федерации", - сказал Амбразевич.
Выступление Путина на встрече лидеров стран ОДКБ
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ОДКБМИД БелоруссииСитуация на армяно-азербайджанской границеВ миреБелоруссияАрменияАзербайджан
 
 
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