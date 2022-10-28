https://ria.ru/20221028/odkb-1827564475.html

МИД Белоруссии сообщил, что встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября

МИД Белоруссии сообщил, что встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября - РИА Новости, 28.10.2022

МИД Белоруссии сообщил, что встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября

Встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября, будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе, сообщил журналистам по итогам мероприятия... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:06

2022-10-28T16:06

2022-10-28T16:34

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мид белоруссии

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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белоруссия

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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября, будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе, сообщил журналистам по итогам мероприятия заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич."На этом саммите очень серьезно и откровенно обсуждена ситуация по итогам мониторинговой миссии, которую возглавлял генеральный секретарь ОДКБ и которая работала в районе армяно-азербайджанской границы. Стороны пришли к пониманию, что вопрос будет дополнительно рассмотрен на запланированной на конец ноября очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - цитирует замглавы белорусского МИД агентство Белта."Имеется определенное видение на ближайшие несколько недель, как этот вопрос будет дальше рассматриваться. Насколько стало известно, в ближайшие несколько дней состоится трехсторонняя встреча Армении, Азербайджана и Российской Федерации", - сказал Амбразевич.

https://ria.ru/20221028/odkb-1827491759.html

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