https://ria.ru/20221028/ochistka-1827664688.html

На Кубани по нацпроекту установят станцию очистки воды

На Кубани по нацпроекту установят станцию очистки воды - РИА Новости, 28.10.2022

На Кубани по нацпроекту установят станцию очистки воды

Краснодарский край строит водоочистные сооружения в станице Крыловская по нацпроекту "Жилье и городская среда", они позволят улучшить водоснабжение около 13... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:17

2022-10-28T20:17

2022-10-28T20:17

краснодарский край

жкх

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Краснодарский край строит водоочистные сооружения в станице Крыловская по нацпроекту "Жилье и городская среда", они позволят улучшить водоснабжение около 13 тысяч человек, сообщает администрация региона.Уточняется, что соответствующее поручение дал глава Кубани Вениамин Кондратьев в июле 2020 года."В станице Крыловской установят станцию очистки воды производительностью 3,5 тысячи кубометров в сутки, построят новый павильон для скважины, расположенной на территории существующих очистных, здание водоподготовки, два резервуаров чистой воды общим объемом 2 тысячи кубометров и две насосные станции", - говорится в сообщении.Также планируется возвести здание административно-бытового корпуса, контрольно-пропускной пункт, трансформаторную подстанцию и дизельную электростанцию."Сейчас рабочие армируют стены под резервуар чистой воды, проводят гидроизоляцию фундаментных балок станции очистки и другие работы. Завершат строительство в 2023 году", - уточнили в ведомстве.Отмечается, что реализация проекта позволит улучшить водоснабжение около 13 тысяч человек.Также в крае планируется провести реконструкцию водозаборных сооружений в станицах Ленинградской, Каневской и Темрюке.

https://ria.ru/20221028/shkola-1827660960.html

https://ria.ru/20221027/vyplaty-1827367018.html

https://ria.ru/20221027/poyas-1827376592.html

краснодарский край

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жкх, вениамин кондратьев, краснодарский край