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На Кубани по нацпроекту установят станцию очистки воды - РИА Новости, 28.10.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221028/ochistka-1827664688.html
На Кубани по нацпроекту установят станцию очистки воды
На Кубани по нацпроекту установят станцию очистки воды - РИА Новости, 28.10.2022
На Кубани по нацпроекту установят станцию очистки воды
Краснодарский край строит водоочистные сооружения в станице Крыловская по нацпроекту "Жилье и городская среда", они позволят улучшить водоснабжение около 13... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:17
2022-10-28T20:17
краснодарский край
жкх
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Краснодарский край строит водоочистные сооружения в станице Крыловская по нацпроекту "Жилье и городская среда", они позволят улучшить водоснабжение около 13 тысяч человек, сообщает администрация региона.Уточняется, что соответствующее поручение дал глава Кубани Вениамин Кондратьев в июле 2020 года."В станице Крыловской установят станцию очистки воды производительностью 3,5 тысячи кубометров в сутки, построят новый павильон для скважины, расположенной на территории существующих очистных, здание водоподготовки, два резервуаров чистой воды общим объемом 2 тысячи кубометров и две насосные станции", - говорится в сообщении.Также планируется возвести здание административно-бытового корпуса, контрольно-пропускной пункт, трансформаторную подстанцию и дизельную электростанцию."Сейчас рабочие армируют стены под резервуар чистой воды, проводят гидроизоляцию фундаментных балок станции очистки и другие работы. Завершат строительство в 2023 году", - уточнили в ведомстве.Отмечается, что реализация проекта позволит улучшить водоснабжение около 13 тысяч человек.Также в крае планируется провести реконструкцию водозаборных сооружений в станицах Ленинградской, Каневской и Темрюке.
https://ria.ru/20221028/shkola-1827660960.html
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жкх, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, ЖКХ, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
20:17 28.10.2022
 
На Кубани по нацпроекту установят станцию очистки воды

На Кубани по нацпроекту "Жилье и городская среда" установят станцию очистки воды

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Театральную площадь Краснодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Краснодарский край строит водоочистные сооружения в станице Крыловская по нацпроекту "Жилье и городская среда", они позволят улучшить водоснабжение около 13 тысяч человек, сообщает администрация региона.
Уточняется, что соответствующее поручение дал глава Кубани Вениамин Кондратьев в июле 2020 года.
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"В станице Крыловской установят станцию очистки воды производительностью 3,5 тысячи кубометров в сутки, построят новый павильон для скважины, расположенной на территории существующих очистных, здание водоподготовки, два резервуаров чистой воды общим объемом 2 тысячи кубометров и две насосные станции", - говорится в сообщении.
Также планируется возвести здание административно-бытового корпуса, контрольно-пропускной пункт, трансформаторную подстанцию и дизельную электростанцию.
"Сейчас рабочие армируют стены под резервуар чистой воды, проводят гидроизоляцию фундаментных балок станции очистки и другие работы. Завершат строительство в 2023 году", - уточнили в ведомстве.
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Отмечается, что реализация проекта позволит улучшить водоснабжение около 13 тысяч человек.
Также в крае планируется провести реконструкцию водозаборных сооружений в станицах Ленинградской, Каневской и Темрюке.
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