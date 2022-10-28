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ВСУ при обстреле Первомайска из HIMARS уничтожили жилой дом - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/obstrel-1827607226.html
ВСУ при обстреле Первомайска из HIMARS уничтожили жилой дом
ВСУ при обстреле Первомайска из HIMARS уничтожили жилой дом - РИА Новости, 28.10.2022
ВСУ при обстреле Первомайска из HIMARS уничтожили жилой дом
В результате обстрела из РСЗО HIMARS украинскими силовиками города Первомайск разрушен жилой дом, восемь домов и три автомобиля получили повреждения, сообщило... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:34
2022-10-28T17:35
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
сцкк
происшествия
рсзо himars
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 28 окт - РИА Новости. В результате обстрела из РСЗО HIMARS украинскими силовиками города Первомайск разрушен жилой дом, восемь домов и три автомобиля получили повреждения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела Первомайска с применением американской РСЗО M142 HIMARS погибла мирная жительница, разрушен жилой дом, а также повреждено восемь жилых домов и три легковых автомобиля", - говорится в сообщении СЦКК. По результатам осмотра происшествия установлен тип ракеты, сообщил РИА Новости представитель СЦКК Алексей Гетманский."Удар был нанесен из РСЗО HIMARS ракетами осколочно-фугасными. Всего прилетело две ракеты. При осмотре места происшествия были изъяты осколки и фрагменты ракеты М31", - заявил Алексей Гетманский.В результате утреннего обстрела погибла женщина 1991 года рождения, ее несовершеннолетний сын остался сиротой, сообщил мэр города Сергей Калягин."Как раз когда сон человека наиболее крепкий, украинские каратели обстреляли город Первомайск. Очередной жилой массив был обстрелян, это Заводской поселок. Погибла молодая девушка 1991 года рождения, украинская власть оставила сиротой ребенка, который по счастливой случайности был в этот вечер у бабушки. К сожалению, это уже шестнадцатая жертва киевского режима с 22 февраля 2022 года, когда в городе Первомайске начались активные боевые действия, когда первый раз он подвергся обстрелу", - заявил РИА Новости глава Первомайска.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221028/minoborony-1827505893.html
https://ria.ru/20221027/obstrel-1827185063.html
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первомайск, луганская народная республика, сцкк, происшествия, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия, РСЗО HIMARS
17:34 28.10.2022 (обновлено: 17:35 28.10.2022)
 
ВСУ при обстреле Первомайска из HIMARS уничтожили жилой дом

Представительство ЛНР: при обстреле Первомайска из HIMARS ВСУ уничтожили жилой дом

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 28 окт - РИА Новости. В результате обстрела из РСЗО HIMARS украинскими силовиками города Первомайск разрушен жилой дом, восемь домов и три автомобиля получили повреждения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела Первомайска с применением американской РСЗО M142 HIMARS погибла мирная жительница, разрушен жилой дом, а также повреждено восемь жилых домов и три легковых автомобиля", - говорится в сообщении СЦКК. По результатам осмотра происшествия установлен тип ракеты, сообщил РИА Новости представитель СЦКК Алексей Гетманский.
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"Удар был нанесен из РСЗО HIMARS ракетами осколочно-фугасными. Всего прилетело две ракеты. При осмотре места происшествия были изъяты осколки и фрагменты ракеты М31", - заявил Алексей Гетманский.
В результате утреннего обстрела погибла женщина 1991 года рождения, ее несовершеннолетний сын остался сиротой, сообщил мэр города Сергей Калягин.
"Как раз когда сон человека наиболее крепкий, украинские каратели обстреляли город Первомайск. Очередной жилой массив был обстрелян, это Заводской поселок. Погибла молодая девушка 1991 года рождения, украинская власть оставила сиротой ребенка, который по счастливой случайности был в этот вечер у бабушки. К сожалению, это уже шестнадцатая жертва киевского режима с 22 февраля 2022 года, когда в городе Первомайске начались активные боевые действия, когда первый раз он подвергся обстрелу", - заявил РИА Новости глава Первомайска.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаСЦККПроисшествияРСЗО HIMARS
 
 
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