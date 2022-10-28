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ВСУ обстреляли здание физико-математического института в Донецке - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли здание физико-математического института в Донецке
ВСУ обстреляли здание физико-математического института в Донецке - РИА Новости, 28.10.2022
ВСУ обстреляли здание физико-математического института в Донецке
Украинские силовики в пятницу днём обстреляли здание физико-технического института в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:28
2022-10-28T16:28
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу днём обстреляли здание физико-технического института в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости.Удар был произведён из реактивной системы залпового огня. Ракета залетела в один из кабинетов на восьмом этаже здания. Повреждено остекление и межэтажное перекрытие в одном из кабинетов, пострадавших нет, передаёт корреспондент РИА Новости.
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донецк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
16:28 28.10.2022
 
ВСУ обстреляли здание физико-математического института в Донецке

ВСУ обстреляли здание физико-математического института в Донецке из РСЗО, пострадавших нет

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости
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Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу днём обстреляли здание физико-технического института в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости.
Удар был произведён из реактивной системы залпового огня. Ракета залетела в один из кабинетов на восьмом этаже здания. Повреждено остекление и межэтажное перекрытие в одном из кабинетов, пострадавших нет, передаёт корреспондент РИА Новости.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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