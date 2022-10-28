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ВСУ обстреляли здание физико-математического института в Донецке

ВСУ обстреляли здание физико-математического института в Донецке - РИА Новости, 28.10.2022

ВСУ обстреляли здание физико-математического института в Донецке

Украинские силовики в пятницу днём обстреляли здание физико-технического института в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:28

2022-10-28T16:28

2022-10-28T16:28

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу днём обстреляли здание физико-технического института в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости.Удар был произведён из реактивной системы залпового огня. Ракета залетела в один из кабинетов на восьмом этаже здания. Повреждено остекление и межэтажное перекрытие в одном из кабинетов, пострадавших нет, передаёт корреспондент РИА Новости.

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины