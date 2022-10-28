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Два человека пострадали при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ
Два человека пострадали при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.10.2022
Два человека пострадали при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ
Мужчина в Донецке и женщина в Ясиноватой пострадали при обстреле городов украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:13
2022-10-28T16:13
2022-10-28T16:13
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Мужчина в Донецке и женщина в Ясиноватой пострадали при обстреле городов украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам Киевского района города. В поселке шахты Бутовка по улице Новороссийской ранен мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в результате удара украинскими войсками по жилым кварталам Ясиноватой, по улице Садовой ранена женщина 1970 года рождения.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221028/obstrel-1827525369.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Два человека пострадали при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ
Штаб ДНР: два человека пострадали при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ