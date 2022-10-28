https://ria.ru/20221028/obstrel-1827567576.html

Два человека пострадали при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ

Два человека пострадали при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.10.2022

Два человека пострадали при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ

Мужчина в Донецке и женщина в Ясиноватой пострадали при обстреле городов украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:13

2022-10-28T16:13

2022-10-28T16:13

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_348:564:2985:2047_1920x0_80_0_0_c7019fe8b37acc3bf3d264d0e2030298.jpg

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Мужчина в Донецке и женщина в Ясиноватой пострадали при обстреле городов украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам Киевского района города. В поселке шахты Бутовка по улице Новороссийской ранен мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в результате удара украинскими войсками по жилым кварталам Ясиноватой, по улице Садовой ранена женщина 1970 года рождения.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221028/obstrel-1827525369.html

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, происшествия