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Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов - РИА Новости, 28.10.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:51
2022-10-28T11:51
2022-10-28T11:52
макеевка
донецк
украина
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.47 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район), выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 11.08 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки еще три снаряда калибром 155 миллиметров.В 11.20 мск войска Украины выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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макеевка, донецк, украина, сцкк, происшествия
Макеевка, Донецк, Украина, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
11:51 28.10.2022 (обновлено: 11:52 28.10.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов