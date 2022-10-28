https://ria.ru/20221028/obstrel-1827444446.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов - РИА Новости, 28.10.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:51

2022-10-28T11:51

2022-10-28T11:52

макеевка

донецк

украина

сцкк

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.47 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район), выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 11.08 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки еще три снаряда калибром 155 миллиметров.В 11.20 мск войска Украины выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20221028/dnr-1827426921.html

макеевка

донецк

украина

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макеевка, донецк, украина, сцкк, происшествия