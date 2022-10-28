Рейтинг@Mail.ru
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки спецоперации - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/obschestvo-1827397337.html
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки спецоперации
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки спецоперации - РИА Новости, 28.10.2022
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки спецоперации
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T05:31
2022-10-28T05:41
эйваз умеров
украина
россия
республика крым
общество
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749804241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eecd11bd13ec0718c890e3a6674b618.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.По его словам, штаб объединит более 30 общественных организаций. Его целью станет материальная помощь военным и поддержка их семей, информационное сопровождение целей и задач спецоперации и прочие.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221028/spetsoperatsiya-1827396803.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749804241_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_6e79a0257d9169d3676d43fb4b50855a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эйваз умеров, украина, россия, республика крым, общество
Эйваз Умеров, Украина, Россия, Республика Крым, Общество, Специальная военная операция на Украине
05:31 28.10.2022 (обновлено: 05:41 28.10.2022)
 
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки спецоперации

Умеров: крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

"В ближайшее время состоится конференция крымскотатарских общественных организаций и объединений, на которой примут решение о создании штаба поддержки специальной военной операции на Украине", — заявил Умеров.

По его словам, штаб объединит более 30 общественных организаций. Его целью станет материальная помощь военным и поддержка их семей, информационное сопровождение целей и задач спецоперации и прочие.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Лекарственные препараты и стетоскоп - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
05:09
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, как его и коллег приняли в медбате
 
Специальная военная операция на УкраинеЭйваз УмеровУкраинаРоссияРеспублика КрымОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала