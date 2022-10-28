https://ria.ru/20221028/obschestvo-1827397337.html
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки спецоперации
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки спецоперации - РИА Новости, 28.10.2022
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки спецоперации
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T05:31
2022-10-28T05:31
2022-10-28T05:41
эйваз умеров
украина
россия
республика крым
общество
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.По его словам, штаб объединит более 30 общественных организаций. Его целью станет материальная помощь военным и поддержка их семей, информационное сопровождение целей и задач спецоперации и прочие.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221028/spetsoperatsiya-1827396803.html
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эйваз умеров, украина, россия, республика крым, общество
Эйваз Умеров, Украина, Россия, Республика Крым, Общество, Специальная военная операция на Украине
05:31 28.10.2022 (обновлено: 05:41 28.10.2022)
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки спецоперации
Умеров: крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки спецоперации