21:49 28.10.2022 (обновлено: 22:21 28.10.2022)
Российская армия держит оборону в Херсонской области, заявил Стремоусов
Стремоусов: российская армия держит оборону в Херсонской области, ситуация под контролем
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Российская армия пресекает все попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают", — сказал он в своем Telegram-канале.
Российские войска полностью контролируют ситуацию, подчеркнул Стремоусов.
По его словам, на линии фронта на севере Херсонской области и Николаевском направлении постоянно идут артиллерийские дуэли.
О непрекращающихся атаках украинских войск малыми группами в регионе сообщается все чаще в последнее время. Пока все попытки ВСУ продвинуться остаются безуспешными.
Сегодня в Минобороны рассказали, что только за сутки украинские войска потеряли на Николаево-Криворожском направлении 180 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.