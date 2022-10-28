https://ria.ru/20221028/oborona-1827676230.html

Российская армия держит оборону в Херсонской области, заявил Стремоусов

Российская армия держит оборону в Херсонской области, заявил Стремоусов - РИА Новости, 28.10.2022

Российская армия держит оборону в Херсонской области, заявил Стремоусов

Российская армия пресекает все попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:49

2022-10-28T21:49

2022-10-28T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Российская армия пресекает все попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Российские войска полностью контролируют ситуацию, подчеркнул Стремоусов.По его словам, на линии фронта на севере Херсонской области и Николаевском направлении постоянно идут артиллерийские дуэли.О непрекращающихся атаках украинских войск малыми группами в регионе сообщается все чаще в последнее время. Пока все попытки ВСУ продвинуться остаются безуспешными.Сегодня в Минобороны рассказали, что только за сутки украинские войска потеряли на Николаево-Криворожском направлении 180 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.

https://ria.ru/20221028/svo-1827395741.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область