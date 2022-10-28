Рейтинг@Mail.ru
Российская армия держит оборону в Херсонской области, заявил Стремоусов - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/oborona-1827676230.html
Российская армия держит оборону в Херсонской области, заявил Стремоусов
Российская армия держит оборону в Херсонской области, заявил Стремоусов - РИА Новости, 28.10.2022
Российская армия держит оборону в Херсонской области, заявил Стремоусов
Российская армия пресекает все попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T21:49
2022-10-28T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68764e80d32e0a4a768ffdb32b989a4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Российская армия пресекает все попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Российские войска полностью контролируют ситуацию, подчеркнул Стремоусов.По его словам, на линии фронта на севере Херсонской области и Николаевском направлении постоянно идут артиллерийские дуэли.О непрекращающихся атаках украинских войск малыми группами в регионе сообщается все чаще в последнее время. Пока все попытки ВСУ продвинуться остаются безуспешными.Сегодня в Минобороны рассказали, что только за сутки украинские войска потеряли на Николаево-Криворожском направлении 180 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.
https://ria.ru/20221028/svo-1827395741.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f672eb32c9985a53c5e31db8e7ea1774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
21:49 28.10.2022 (обновлено: 22:21 28.10.2022)
 
Российская армия держит оборону в Херсонской области, заявил Стремоусов

Стремоусов: российская армия держит оборону в Херсонской области, ситуация под контролем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Российская армия пресекает все попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают", — сказал он в своем Telegram-канале.

Российские войска полностью контролируют ситуацию, подчеркнул Стремоусов.
По его словам, на линии фронта на севере Херсонской области и Николаевском направлении постоянно идут артиллерийские дуэли.
Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 04:21Специальная военная операция на Украине
Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ, сообщили власти региона
О непрекращающихся атаках украинских войск малыми группами в регионе сообщается все чаще в последнее время. Пока все попытки ВСУ продвинуться остаются безуспешными.
Сегодня в Минобороны рассказали, что только за сутки украинские войска потеряли на Николаево-Криворожском направлении 180 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала