https://ria.ru/20221028/obman-1827394827.html

В Китае рассказали, как США обманули Европу в ситуации с Украиной

В Китае рассказали, как США обманули Европу в ситуации с Украиной - РИА Новости, 28.10.2022

В Китае рассказали, как США обманули Европу в ситуации с Украиной

Украинский кризис, спровоцированный Штатами, сильно подорвал европейские страны, а возможная победа республиканцев на выборах в США еще сильнее ударит по ЕС,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T04:03

2022-10-28T04:03

2022-10-28T04:03

сша

украина

евросоюз

в мире

китай

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинский кризис, спровоцированный Штатами, сильно подорвал европейские страны, а возможная победа республиканцев на выборах в США еще сильнее ударит по ЕС, пишет китайское издание Global Times.Издание отмечает, что многие эксперты сходятся во мнении, что на промежуточных выборах в США демократы потеряют большинство в палате представителей. В случае победы республиканцев на выборах 8 ноября Вашингтон, по мнению аналитиков, изменит политику в отношении Украины, в частности, сократит финансирование Киева."Поскольку зима не за горами, многие европейские страны сейчас беспокоятся об отоплении. Если Штаты решат сократить помощь Украине, то Европе предстоит столкнуться с еще большими трудностями", — добавляет издание.Сильная зависимость от Вашингтона означает "катастрофу для Европы", а "неопределенность и частые изменения" в американской внешней политике "привели к огромным рискам" для европейских стран, резюмирует издание.Выделение средств на помощь Украине не раз становилось поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что рестрикции против Москвы неэффективны и их надо отменить.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825086285.html

https://ria.ru/20221026/perspektivy-1826802620.html

сша

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, украина, евросоюз, в мире, китай