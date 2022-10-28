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В Китае рассказали, как США обманули Европу в ситуации с Украиной - РИА Новости, 28.10.2022
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В Китае рассказали, как США обманули Европу в ситуации с Украиной
В Китае рассказали, как США обманули Европу в ситуации с Украиной - РИА Новости, 28.10.2022
В Китае рассказали, как США обманули Европу в ситуации с Украиной
Украинский кризис, спровоцированный Штатами, сильно подорвал европейские страны, а возможная победа республиканцев на выборах в США еще сильнее ударит по ЕС,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T04:03
2022-10-28T04:03
сша
украина
евросоюз
в мире
китай
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинский кризис, спровоцированный Штатами, сильно подорвал европейские страны, а возможная победа республиканцев на выборах в США еще сильнее ударит по ЕС, пишет китайское издание Global Times.Издание отмечает, что многие эксперты сходятся во мнении, что на промежуточных выборах в США демократы потеряют большинство в палате представителей. В случае победы республиканцев на выборах 8 ноября Вашингтон, по мнению аналитиков, изменит политику в отношении Украины, в частности, сократит финансирование Киева."Поскольку зима не за горами, многие европейские страны сейчас беспокоятся об отоплении. Если Штаты решат сократить помощь Украине, то Европе предстоит столкнуться с еще большими трудностями", — добавляет издание.Сильная зависимость от Вашингтона означает "катастрофу для Европы", а "неопределенность и частые изменения" в американской внешней политике "привели к огромным рискам" для европейских стран, резюмирует издание.Выделение средств на помощь Украине не раз становилось поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что рестрикции против Москвы неэффективны и их надо отменить.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825086285.html
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сша, украина, евросоюз, в мире, китай
США, Украина, Евросоюз, В мире, Китай
04:03 28.10.2022
 
В Китае рассказали, как США обманули Европу в ситуации с Украиной

Global Times: Европа столкнется с еще большими трудностями, если США сократят помощь Киеву

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинский кризис, спровоцированный Штатами, сильно подорвал европейские страны, а возможная победа республиканцев на выборах в США еще сильнее ударит по ЕС, пишет китайское издание Global Times.
"Украинский кризис, спровоцированный США, сильно подорвал европейские страны: уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился", — говорится в статье.
Издание отмечает, что многие эксперты сходятся во мнении, что на промежуточных выборах в США демократы потеряют большинство в палате представителей. В случае победы республиканцев на выборах 8 ноября Вашингтон, по мнению аналитиков, изменит политику в отношении Украины, в частности, сократит финансирование Киева.
"Поскольку зима не за горами, многие европейские страны сейчас беспокоятся об отоплении. Если Штаты решат сократить помощь Украине, то Европе предстоит столкнуться с еще большими трудностями", — добавляет издание.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 12:59
В Китае раскрыли, как Запад "замаскировал" свой провал на Украине
Сильная зависимость от Вашингтона означает "катастрофу для Европы", а "неопределенность и частые изменения" в американской внешней политике "привели к огромным рискам" для европейских стран, резюмирует издание.
Выделение средств на помощь Украине не раз становилось поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что рестрикции против Москвы неэффективны и их надо отменить.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 06:11
"Перспективы все мрачнее": в КНР объяснили, что случится в ЕС после октября
 
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