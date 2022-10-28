Мошенники придумали новую схему для кражи личной информации в Telegram
Эксперт Порошин: мошенники начали маскироваться под чат “Избранное” в Telegram
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мошенники начали маскироваться под “Избранное” в Telegram, чтобы завладеть личной информацией пользователя, пояснил “Прайму” директор проектов Т1 Консалтинг Тимур Порошин.
По словам эксперта, злоумышленники ставят иконку этой папки на фото своего контакта и добавляются к жертве: у пользователя таким образом появляется новый чат “Избранное”, который какое-то время будет находиться во главе списка.
Как пояснил Порошин, мошенники рассчитывают на невнимательность пользователя, который будет добавлять туда какие-либо фотографии, пароли или другие личные данные, в том числе и пароли. Чтобы определить, действительно ли этот Telegram-чат принадлежит злоумышленникам, нужно проверить наличие телефонной трубки у контакта. Если ее нет, а открываются все снимки и другие данные, то это настоящая папка “Избранное”.
"Кроме того, существуют сторонние приложения и плагины для десктопной версии Telegram, позволяющие сохранять все сообщения, включая удаленные. Однако использование подобных решений связано с рисками: для их работы необходимы разрешения на доступ к различным функциям и самой переписке, а они могут содержать уязвимости или в некоторых случаях даже обладать нежелательным либо заведомо вредоносным функционалом", — заключил эксперт.