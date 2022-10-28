https://ria.ru/20221028/obman-1827387233.html

Мошенники придумали новую схему для кражи личной информации в Telegram

Мошенники придумали новую схему для кражи личной информации в Telegram - РИА Новости, 28.10.2022

Мошенники придумали новую схему для кражи личной информации в Telegram

Мошенники начали маскироваться под “Избранное” в Telegram, чтобы завладеть личной информацией пользователя, пояснил “Прайму” директор проектов Т1 Консалтинг... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T03:15

2022-10-28T03:15

2022-10-28T03:15

технологии

общество

россия

группа т1

telegram (приложение)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мошенники начали маскироваться под “Избранное” в Telegram, чтобы завладеть личной информацией пользователя, пояснил “Прайму” директор проектов Т1 Консалтинг Тимур Порошин.По словам эксперта, злоумышленники ставят иконку этой папки на фото своего контакта и добавляются к жертве: у пользователя таким образом появляется новый чат “Избранное”, который какое-то время будет находиться во главе списка.Как пояснил Порошин, мошенники рассчитывают на невнимательность пользователя, который будет добавлять туда какие-либо фотографии, пароли или другие личные данные, в том числе и пароли. Чтобы определить, действительно ли этот Telegram-чат принадлежит злоумышленникам, нужно проверить наличие телефонной трубки у контакта. Если ее нет, а открываются все снимки и другие данные, то это настоящая папка “Избранное”."Кроме того, существуют сторонние приложения и плагины для десктопной версии Telegram, позволяющие сохранять все сообщения, включая удаленные. Однако использование подобных решений связано с рисками: для их работы необходимы разрешения на доступ к различным функциям и самой переписке, а они могут содержать уязвимости или в некоторых случаях даже обладать нежелательным либо заведомо вредоносным функционалом", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20221027/telegram-1827065986.html

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технологии, общество, россия, группа т1, telegram (приложение)