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Небензя призвал пресечь саботаж резолюций по палестино-израильскому кризису - РИА Новости, 28.10.2022
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Небензя призвал пресечь саботаж резолюций по палестино-израильскому кризису
Небензя призвал пресечь саботаж резолюций по палестино-израильскому кризису - РИА Новости, 28.10.2022
Небензя призвал пресечь саботаж резолюций по палестино-израильскому кризису
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что пришло время исправить ситуацию с неисполнением резолюций по палестино-израильскому урегулированию. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:33
2022-10-28T20:33
в мире
василий небензя
россия
ближний восток
западный берег реки иордан
генеральная ассамблея оон
оон
совет безопасности оон
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ООН, 28 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что пришло время исправить ситуацию с неисполнением резолюций по палестино-израильскому урегулированию."Полагаем, что, действительно, пришло время Совету предпринять шаги, которые позволили бы исправить эту неприемлемую ситуацию", - добавил он.По его словам, сегодняшнее заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке проходят на фоне очередной эскалации в палестино-израильском противостоянии на оккупированной палестинской территории, Западном Берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, а также вокруг Сектора Газа."Призываем всех проявлять сдержанность, незамедлительно отказаться от насилия и провокационных действий. Подобные вспышки насилия происходят далеко не в первый раз. Спусковым крючком для рецидивов насилия могут послужить продолжающиеся односторонние шаги, прежде всего со стороны Израиля по созданию необратимых фактов на земле, строительству поселений на оккупированной территории, выселению палестинцев и разрушению их домов, экспроприации собственности, произвольным арестам", - указал постпред.
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россия
ближний восток
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в мире, василий небензя, россия, ближний восток, западный берег реки иордан, генеральная ассамблея оон, оон, совет безопасности оон
В мире, Василий Небензя, Россия, Ближний Восток, Западный берег реки Иордан, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Совет Безопасности ООН
20:33 28.10.2022
 
Небензя призвал пресечь саботаж резолюций по палестино-израильскому кризису

Небензя призвал бороться с неисполнением резолюций по палестино-израильскому конфликту

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 28 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что пришло время исправить ситуацию с неисполнением резолюций по палестино-израильскому урегулированию.
"Совет действительно в долгу перед палестинцами. Резолюции Совета и Генассамблеи не выполняются в течение десятилетий. Интересно, почему об этом не отчитываются те, кто их, по сути, саботирует", - сказал Небензя.
"Полагаем, что, действительно, пришло время Совету предпринять шаги, которые позволили бы исправить эту неприемлемую ситуацию", - добавил он.
По его словам, сегодняшнее заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке проходят на фоне очередной эскалации в палестино-израильском противостоянии на оккупированной палестинской территории, Западном Берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, а также вокруг Сектора Газа.
"Призываем всех проявлять сдержанность, незамедлительно отказаться от насилия и провокационных действий. Подобные вспышки насилия происходят далеко не в первый раз. Спусковым крючком для рецидивов насилия могут послужить продолжающиеся односторонние шаги, прежде всего со стороны Израиля по созданию необратимых фактов на земле, строительству поселений на оккупированной территории, выселению палестинцев и разрушению их домов, экспроприации собственности, произвольным арестам", - указал постпред.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 19:30
Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса
 
В миреВасилий НебензяРоссияБлижний ВостокЗападный берег реки ИорданГенеральная Ассамблея ООНООНСовет Безопасности ООН
 
 
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