Небензя призвал пресечь саботаж резолюций по палестино-израильскому кризису
Небензя призвал бороться с неисполнением резолюций по палестино-израильскому конфликту
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 28 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что пришло время исправить ситуацию с неисполнением резолюций по палестино-израильскому урегулированию.
"Совет действительно в долгу перед палестинцами. Резолюции Совета и Генассамблеи не выполняются в течение десятилетий. Интересно, почему об этом не отчитываются те, кто их, по сути, саботирует", - сказал Небензя.
"Полагаем, что, действительно, пришло время Совету предпринять шаги, которые позволили бы исправить эту неприемлемую ситуацию", - добавил он.
По его словам, сегодняшнее заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке проходят на фоне очередной эскалации в палестино-израильском противостоянии на оккупированной палестинской территории, Западном Берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, а также вокруг Сектора Газа.
"Призываем всех проявлять сдержанность, незамедлительно отказаться от насилия и провокационных действий. Подобные вспышки насилия происходят далеко не в первый раз. Спусковым крючком для рецидивов насилия могут послужить продолжающиеся односторонние шаги, прежде всего со стороны Израиля по созданию необратимых фактов на земле, строительству поселений на оккупированной территории, выселению палестинцев и разрушению их домов, экспроприации собственности, произвольным арестам", - указал постпред.