https://ria.ru/20221028/nebenzya-1827666470.html

Небензя призвал пресечь саботаж резолюций по палестино-израильскому кризису

Небензя призвал пресечь саботаж резолюций по палестино-израильскому кризису - РИА Новости, 28.10.2022

Небензя призвал пресечь саботаж резолюций по палестино-израильскому кризису

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что пришло время исправить ситуацию с неисполнением резолюций по палестино-израильскому урегулированию. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:33

2022-10-28T20:33

2022-10-28T20:33

в мире

василий небензя

россия

ближний восток

западный берег реки иордан

генеральная ассамблея оон

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совет безопасности оон

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ООН, 28 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что пришло время исправить ситуацию с неисполнением резолюций по палестино-израильскому урегулированию."Полагаем, что, действительно, пришло время Совету предпринять шаги, которые позволили бы исправить эту неприемлемую ситуацию", - добавил он.По его словам, сегодняшнее заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке проходят на фоне очередной эскалации в палестино-израильском противостоянии на оккупированной палестинской территории, Западном Берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, а также вокруг Сектора Газа."Призываем всех проявлять сдержанность, незамедлительно отказаться от насилия и провокационных действий. Подобные вспышки насилия происходят далеко не в первый раз. Спусковым крючком для рецидивов насилия могут послужить продолжающиеся односторонние шаги, прежде всего со стороны Израиля по созданию необратимых фактов на земле, строительству поселений на оккупированной территории, выселению палестинцев и разрушению их домов, экспроприации собственности, произвольным арестам", - указал постпред.

https://ria.ru/20221028/krizis-1827654612.html

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Евгения Нефедова

в мире, василий небензя, россия, ближний восток, западный берег реки иордан, генеральная ассамблея оон, оон, совет безопасности оон