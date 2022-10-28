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Ученые провели "виртуальное вскрытие" мумии младенца XVII века - РИА Новости, 28.10.2022
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Культура
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Ученые провели "виртуальное вскрытие" мумии младенца XVII века
Ученые провели "виртуальное вскрытие" мумии младенца XVII века - РИА Новости, 28.10.2022
Ученые провели "виртуальное вскрытие" мумии младенца XVII века
При помощи современных технологий ученые провели "виртуальное вскрытие" мумии младенца XVII века и спустя 400 после смерти ребенка установили ее причину, пишет... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:44
2022-10-28T02:44
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. При помощи современных технологий ученые провели "виртуальное вскрытие" мумии младенца XVII века и спустя 400 после смерти ребенка установили ее причину, пишет Daily Mail. У покойного были обнаружены явные признаки пневмонии и рахита. По мнению исследователей, именно это привело к тому, что малыш скончался.Ученым также удалось установить пол, возраст и личность умершего. Это был мальчик 12-18 месяцев. Его много кормили, и поэтому у него был избыточный вес, что указывает на его происхождение и условия жизни. Ученые считают, что ребенок — Райхард Вильгельм, первенец графа Стархемберга. Его деревянный гроб без надписей был в фамильном склепе в Австрии, где хоронили жен и сыновей (в основном первенцев). Предположительно, скорбящая семья намеренно захоронила ребенка вместе с его дедом и тезкой.Недостаток витамина D, отмечается в публикации, может объяснятся тем, что младенец был аристократом. В эпоху Возрождения люди с высоким статусом избегали солнечных лучей. И мальчика могли скрывать от света, чтобы его кожа была бледной. Отмечается, что его череп деформирован. Но травма, вероятно, была получена посмертно — нет сопутствующих переломов костей, крови и повреждения тканей. Возможно, это следствие того, что гроб, в котором покоился младенец, не был достаточно большим для него.
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новости культуры, археология, австрия, исследование
Культура, Новости культуры, Археология, Австрия, Исследование
02:44 28.10.2022
 
Ученые провели "виртуальное вскрытие" мумии младенца XVII века

Ученые провели "виртуальное вскрытие" мумии младенца XVII века и установили причину смерти

CC BY 4.0 / Dr. Andreas G. Nerlich / Ребенок, мумифицированный в XVII веке в Австрии
Ребенок, мумифицированный в XVII веке в Австрии - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
CC BY 4.0 / Dr. Andreas G. Nerlich /
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. При помощи современных технологий ученые провели "виртуальное вскрытие" мумии младенца XVII века и спустя 400 после смерти ребенка установили ее причину, пишет Daily Mail.
У покойного были обнаружены явные признаки пневмонии и рахита. По мнению исследователей, именно это привело к тому, что малыш скончался.
Ученым также удалось установить пол, возраст и личность умершего. Это был мальчик 12-18 месяцев. Его много кормили, и поэтому у него был избыточный вес, что указывает на его происхождение и условия жизни.
Ученые считают, что ребенок — Райхард Вильгельм, первенец графа Стархемберга. Его деревянный гроб без надписей был в фамильном склепе в Австрии, где хоронили жен и сыновей (в основном первенцев). Предположительно, скорбящая семья намеренно захоронила ребенка вместе с его дедом и тезкой.
Недостаток витамина D, отмечается в публикации, может объяснятся тем, что младенец был аристократом. В эпоху Возрождения люди с высоким статусом избегали солнечных лучей. И мальчика могли скрывать от света, чтобы его кожа была бледной.
Отмечается, что его череп деформирован. Но травма, вероятно, была получена посмертно — нет сопутствующих переломов костей, крови и повреждения тканей. Возможно, это следствие того, что гроб, в котором покоился младенец, не был достаточно большим для него.
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