https://ria.ru/20221028/most-1827465664.html

В Приморье ограничили проезд большегрузов по мосту на границе с Китаем

В Приморье ограничили проезд большегрузов по мосту на границе с Китаем - РИА Новости, 28.10.2022

В Приморье ограничили проезд большегрузов по мосту на границе с Китаем

Проезд большегрузов ограничили по аварийному мосту Лесозаводск – Марково в районе автоперехода на границе с Китаем в Приморье, варианты объезда прорабатываются, РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:46

2022-10-28T12:46

2022-10-28T12:57

авто

лесозаводск

китай

гибдд мвд рф

россия

приморский край

россия-китай: главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825737505_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_311f954b643367fdf2adcc72abcc8cd7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Проезд большегрузов ограничили по аварийному мосту Лесозаводск – Марково в районе автоперехода на границе с Китаем в Приморье, варианты объезда прорабатываются, сообщает минтранс региона.Мост расположен в районе двустороннего автомобильного пункта пропуска (ДАПП) Марково на границе с Китаем."Мост на втором километре автодороги Лесозаводск - Марково пришел в критическое состояние в связи с производством работ на объекте реконструкции таможенной инфраструктуры на автопереходе Марково... Министерством принято решение о запрете движения транспортных средств массой свыше 5 тонн. Сооружение находится в аварийном состоянии, имеются деформации железобетонных конструкций", - говорится в сообщении.По данным минтранса региона, подрядчик в ближайшее время установит соответствующие знаки, рассматриваются "варианты по устройству объезда"."Также в ГИБДД направлено предложение о привлечении наряда ДПС по контролю за перевозкой", - уточнили в краевом министерстве.

https://ria.ru/20221028/dtp-1827427809.html

лесозаводск

китай

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, лесозаводск, китай, гибдд мвд рф, россия, приморский край