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В Приморье ограничили проезд большегрузов по мосту на границе с Китаем - РИА Новости, 28.10.2022
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https://ria.ru/20221028/most-1827465664.html
В Приморье ограничили проезд большегрузов по мосту на границе с Китаем
В Приморье ограничили проезд большегрузов по мосту на границе с Китаем - РИА Новости, 28.10.2022
В Приморье ограничили проезд большегрузов по мосту на границе с Китаем
Проезд большегрузов ограничили по аварийному мосту Лесозаводск – Марково в районе автоперехода на границе с Китаем в Приморье, варианты объезда прорабатываются, РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:46
2022-10-28T12:57
авто
лесозаводск
китай
гибдд мвд рф
россия
приморский край
россия-китай: главное
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Проезд большегрузов ограничили по аварийному мосту Лесозаводск – Марково в районе автоперехода на границе с Китаем в Приморье, варианты объезда прорабатываются, сообщает минтранс региона.Мост расположен в районе двустороннего автомобильного пункта пропуска (ДАПП) Марково на границе с Китаем."Мост на втором километре автодороги Лесозаводск - Марково пришел в критическое состояние в связи с производством работ на объекте реконструкции таможенной инфраструктуры на автопереходе Марково... Министерством принято решение о запрете движения транспортных средств массой свыше 5 тонн. Сооружение находится в аварийном состоянии, имеются деформации железобетонных конструкций", - говорится в сообщении.По данным минтранса региона, подрядчик в ближайшее время установит соответствующие знаки, рассматриваются "варианты по устройству объезда"."Также в ГИБДД направлено предложение о привлечении наряда ДПС по контролю за перевозкой", - уточнили в краевом министерстве.
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авто, лесозаводск, китай, гибдд мвд рф, россия, приморский край
Авто, Лесозаводск, Китай, ГИБДД МВД РФ, Россия, Приморский край, Россия-Китай: Главное
12:46 28.10.2022 (обновлено: 12:57 28.10.2022)
 
В Приморье ограничили проезд большегрузов по мосту на границе с Китаем

В Приморье ограничили проезд большегрузов по аварийному мосту на ДАПП "Марково"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкАвтомобили на трассе в тайге
Автомобили на трассе в тайге - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобили на трассе в тайге. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Проезд большегрузов ограничили по аварийному мосту Лесозаводск – Марково в районе автоперехода на границе с Китаем в Приморье, варианты объезда прорабатываются, сообщает минтранс региона.
Мост расположен в районе двустороннего автомобильного пункта пропуска (ДАПП) Марково на границе с Китаем.
"Мост на втором километре автодороги Лесозаводск - Марково пришел в критическое состояние в связи с производством работ на объекте реконструкции таможенной инфраструктуры на автопереходе Марково... Министерством принято решение о запрете движения транспортных средств массой свыше 5 тонн. Сооружение находится в аварийном состоянии, имеются деформации железобетонных конструкций", - говорится в сообщении.
По данным минтранса региона, подрядчик в ближайшее время установит соответствующие знаки, рассматриваются "варианты по устройству объезда".
"Также в ГИБДД направлено предложение о привлечении наряда ДПС по контролю за перевозкой", - уточнили в краевом министерстве.
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Россия-Китай: ГлавноеАвтоЛесозаводскКитайГИБДД МВД РФРоссияПриморский край
 
 
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