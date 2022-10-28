https://ria.ru/20221028/moskva-1827426626.html
Москвичей предупредили о длительном тумане
Москвичей предупредили о длительном тумане - РИА Новости, 28.10.2022
Москвичей предупредили о длительном тумане
Туман накрыл Москву из-за потепления, он может продержаться длительное время, видимость будет улучшаться при усилении скорости ветра в дневные часы, сообщил РИА РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:46
2022-10-28T10:46
2022-10-28T10:46
москва
общество
погода
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Туман накрыл Москву из-за потепления, он может продержаться длительное время, видимость будет улучшаться при усилении скорости ветра в дневные часы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В регион поступает теплый воздух, и температура будет повышаться и сегодня днем, и даже ночью, и завтра днем она достигнет максимального значения и, может быть, даже продержится до воскресенья. Вероятность того, что туман продержится длительное время, очень высока, и единственный фактор, который будет оказывать влияние на этот туман, это усиление скорости ветра. Мы ожидаем, что в середине дня скорость ветра будет увеличиваться, то туман полностью не исчезнет, но видимость улучшится", - рассказал Синенков.По его словам, в ночные часы вероятность тумана будет увеличиваться, а днем видимость будет улучшаться до 1-1,5 километров."Такие туманы называются адвективными туманами, это когда на относительно холодную подстилающую поверхность приходит теплый влажный воздух, он охлаждается от этой поверхности, и как раз относительная влажность возрастает до 100% и начинается конденсация водяного пара, образуются капельки воды", - пояснил синоптик.
https://ria.ru/20221028/pogoda-1827404921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода
Москвичей предупредили о длительном тумане
Синоптик предупредил москвичей о длительном тумане из-за потепления
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Туман накрыл Москву из-за потепления, он может продержаться длительное время, видимость будет улучшаться при усилении скорости ветра в дневные часы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В регион поступает теплый воздух, и температура будет повышаться и сегодня днем, и даже ночью, и завтра днем она достигнет максимального значения и, может быть, даже продержится до воскресенья. Вероятность того, что туман продержится длительное время, очень высока, и единственный фактор, который будет оказывать влияние на этот туман, это усиление скорости ветра. Мы ожидаем, что в середине дня скорость ветра будет увеличиваться, то туман полностью не исчезнет, но видимость улучшится", - рассказал Синенков.
По его словам, в ночные часы вероятность тумана будет увеличиваться, а днем видимость будет улучшаться до 1-1,5 километров.
"Такие туманы называются адвективными туманами, это когда на относительно холодную подстилающую поверхность приходит теплый влажный воздух, он охлаждается от этой поверхности, и как раз относительная влажность возрастает до 100% и начинается конденсация водяного пара, образуются капельки воды", - пояснил синоптик.