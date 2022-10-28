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Полиция Кишинева сообщила, что протестующие покинули палаточный городок - РИА Новости, 28.10.2022
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Полиция Кишинева сообщила, что протестующие покинули палаточный городок
Полиция Кишинева сообщила, что протестующие покинули палаточный городок - РИА Новости, 28.10.2022
Полиция Кишинева сообщила, что протестующие покинули палаточный городок
Протестующие в центре Кишинева покинули палаточный городок в ночь на пятницу, перед этим они попытались заблокировать проезжую часть, сообщает генеральный... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:33
2022-10-28T09:33
в мире
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КИШИНЕВ, 28 окт – РИА Новости. Протестующие в центре Кишинева покинули палаточный городок в ночь на пятницу, перед этим они попытались заблокировать проезжую часть, сообщает генеральный инспекторат полиции.В Кишиневе более месяца проходит массовый протест оппозиции против роста цен, инфляции, энергетического кризиса. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти предпринимают различные меры по разгону манифестантов, однако они после каждого массового митинга выбирают новые локации, где устанавливают новые палаточные городки."Группа молодых людей, протестующих перед зданием генпрокуратуры, передвинула размещенные ранее палатки на проезжую часть, тем самым перегородив движение транспорта. Все протестующие покинули площадку перед генпрокуратурой, оставив брошенные палатки и беспорядок вокруг них", - отмечает пресс-служба ведомства.Полиция сообщила также о трех задержанных, они были доставлены в участок для установления личности."Были задержаны и доставлены в инспекторат для оформления документов трое агрессивно настроенных граждан, которые не подчинялись и оскорбляли сотрудников правоохранительных органов", - уточнили в полиции.Две недели назад полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826944627.html
https://ria.ru/20221026/palatki-1827030190.html
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в мире, кишинев, россия, молдавия
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия
09:33 28.10.2022
 
Полиция Кишинева сообщила, что протестующие покинули палаточный городок

Полиция Кишинева: протестующие покинули палаточный городок в центре города

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкСотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева
Сотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 окт – РИА Новости. Протестующие в центре Кишинева покинули палаточный городок в ночь на пятницу, перед этим они попытались заблокировать проезжую часть, сообщает генеральный инспекторат полиции.
В Кишиневе более месяца проходит массовый протест оппозиции против роста цен, инфляции, энергетического кризиса. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти предпринимают различные меры по разгону манифестантов, однако они после каждого массового митинга выбирают новые локации, где устанавливают новые палаточные городки.
Лампы - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 15:17
Власти Молдавии допустили отключение городов и сел от электроэнергии
"Группа молодых людей, протестующих перед зданием генпрокуратуры, передвинула размещенные ранее палатки на проезжую часть, тем самым перегородив движение транспорта. Все протестующие покинули площадку перед генпрокуратурой, оставив брошенные палатки и беспорядок вокруг них", - отмечает пресс-служба ведомства.
Полиция сообщила также о трех задержанных, они были доставлены в участок для установления личности.
"Были задержаны и доставлены в инспекторат для оформления документов трое агрессивно настроенных граждан, которые не подчинялись и оскорбляли сотрудников правоохранительных органов", - уточнили в полиции.
Две недели назад полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
Полицейские взяли в кольцо палаточный лагерь у здания Генпрокуратуры в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 19:13
Полиция Молдавии демонтировала часть палаток оппозиции в Кишиневе
 
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