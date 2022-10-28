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В Петербурге завершили основные мероприятия по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
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В Петербурге завершили основные мероприятия по частичной мобилизации
В Петербурге завершили основные мероприятия по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
В Петербурге завершили основные мероприятия по частичной мобилизации
Основные мероприятия по частичной мобилизации в Петербурге завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:27
2022-10-28T16:28
сергей шойгу
россия
санкт-петербург
частичная мобилизация в россии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Основные мероприятия по частичной мобилизации в Петербурге завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора."Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, прибывающих в запасе, завершены. Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.В настоящее время завершается сбор личного состава.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html
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сергей шойгу, россия, санкт-петербург, частичная мобилизация в россии, общество
Сергей Шойгу, Россия, Санкт-Петербург, Частичная мобилизация в России, Общество
16:27 28.10.2022 (обновлено: 16:28 28.10.2022)
 
В Петербурге завершили основные мероприятия по частичной мобилизации

Администрация Петербурга заявила о завершении основных мероприятий частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Основные мероприятия по частичной мобилизации в Петербурге завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.
"Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, прибывающих в запасе, завершены. Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.
Какие регионы России выполнили квоту по частичной мобилизации
1 октября, 12:31Инфографика
Какие регионы России выполнили квоту по частичной мобилизации
В настоящее время завершается сбор личного состава.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
Военная подготовка мобилизованных в регионах России - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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