https://ria.ru/20221028/mks-1827398253.html

Грузовик "Прогресс МС-21" причалил к МКС

Грузовик "Прогресс МС-21" причалил к МКС - РИА Новости, 28.10.2022

Грузовик "Прогресс МС-21" причалил к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" с топливом, водой и оборудованием для экспериментов пристыковался к Международной космической станции (МКС), трансляция... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T05:59

2022-10-28T05:59

2022-10-28T06:03

космос - риа наука

земля

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

байконур (космодром)

наука

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:220:640:580_1920x0_80_0_0_724ff829b78bdd3f2489899d3dfa58ae.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-21" с топливом, водой и оборудованием для экспериментов пристыковался к Международной космической станции (МКС), трансляция операции идет на сайте "Роскосмоса".Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 3.20 мск 26 октября. Через девять минут корабль вышел на околоземную орбиту и начал самостоятельный полет к МКС. В этот раз "Прогресс" летел к станции по традиционной двухсуточной схеме и сделал 34 витка вокруг Земли. Также существуют двух- и четырехвитковые схемы, полет по которым занимает порядка трех или шести часов."Прогресс МС-21" привез на МКС более 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот для поддержания атмосферы, ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и еду.Кроме того, на борту корабля — оборудование для экспериментов по изучению пищеварительной и иммунных систем, а также костной ткани в космосе. Также на МКС доставили катушки с расходным материалом для 3D-принтера.

https://ria.ru/20221027/sputnik-1827120736.html

https://ria.ru/20221026/tekhnologii-1826792335.html

земля

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), байконур (космодром), наука, космос