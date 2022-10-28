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Грузовик "Прогресс МС-21" причалил к МКС
Грузовик "Прогресс МС-21" причалил к МКС - РИА Новости, 28.10.2022
Грузовик "Прогресс МС-21" причалил к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-21" с топливом, водой и оборудованием для экспериментов пристыковался к Международной космической станции (МКС), трансляция... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T05:59
2022-10-28T05:59
2022-10-28T06:03
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-21" с топливом, водой и оборудованием для экспериментов пристыковался к Международной космической станции (МКС), трансляция операции идет на сайте "Роскосмоса".Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 3.20 мск 26 октября. Через девять минут корабль вышел на околоземную орбиту и начал самостоятельный полет к МКС. В этот раз "Прогресс" летел к станции по традиционной двухсуточной схеме и сделал 34 витка вокруг Земли. Также существуют двух- и четырехвитковые схемы, полет по которым занимает порядка трех или шести часов."Прогресс МС-21" привез на МКС более 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот для поддержания атмосферы, ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и еду.Кроме того, на борту корабля — оборудование для экспериментов по изучению пищеварительной и иммунных систем, а также костной ткани в космосе. Также на МКС доставили катушки с расходным материалом для 3D-принтера.
https://ria.ru/20221027/sputnik-1827120736.html
https://ria.ru/20221026/tekhnologii-1826792335.html
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Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Байконур (космодром), Наука, Космос
05:59 28.10.2022 (обновлено: 06:03 28.10.2022)
Грузовик "Прогресс МС-21" причалил к МКС
"Роскосмос": грузовой корабль "Прогресс МС-21" пристыковался к МКС