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Несмотря на санкции, взаимодействие в СНГ развивается, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.10.2022
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Несмотря на санкции, взаимодействие в СНГ развивается, заявил Мишустин
Несмотря на санкции, взаимодействие в СНГ развивается, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.10.2022
Несмотря на санкции, взаимодействие в СНГ развивается, заявил Мишустин
Взаимодействие на пространстве СНГ развивается, несмотря на санкции и сложности в мировой экономике, Россия остаётся надёжным союзником и партнёром для... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:22
2022-10-28T09:46
россия
снг
михаил мишустин
в мире
астана
белоруссия
санкции
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Взаимодействие на пространстве СНГ развивается, несмотря на санкции и сложности в мировой экономике, Россия остаётся надёжным союзником и партнёром для стран-участниц Содружества, заявил премьер-министр Рф Михаил Мишустин."Взаимодействие внутри Содружества продолжает развиваться. Россия остаётся надёжным союзником и торговым партнёром. Мы внимательно и с уважением относимся к интересам ближайших соседей", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ, которое проходит в Астане, говоря о текущей ситуации в мире.Он отметил, что сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена, и причина этому - стремление коллективного Запада использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии.Премьер напомнил, что в прошлом году товарооборот России с государствами СНГ вырос более чем на 30 процентов, экспорт увеличился почти на четверть и превысил 65 миллиардов долларов, а импорт - на 25 процентов и составил почти 32 миллиарда долларов. Хорошая динамика наблюдается и текущем году - по итогам семи месяцев российский внешнеторговая оборот с членами СНГФ вырос ещё почти на шесть процентов, добавил Мишустин."Положительные показатели мы отмечаем в целом в экономиках стран-участников СНГ. Это касается производства промышленной продукции, объема грузоперевозок, инвестиций в основной капитал", — рассказал премьер.
https://ria.ru/20221028/sng-1827386223.html
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россия, снг, михаил мишустин, в мире, астана, белоруссия, санкции
Россия, СНГ, Михаил Мишустин, В мире, Астана, Белоруссия, Санкции
09:22 28.10.2022 (обновлено: 09:46 28.10.2022)
 
Несмотря на санкции, взаимодействие в СНГ развивается, заявил Мишустин

Мишустин: несмотря на санкции Запада, взаимодействие внутри СНГ развивается

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Взаимодействие на пространстве СНГ развивается, несмотря на санкции и сложности в мировой экономике, Россия остаётся надёжным союзником и партнёром для стран-участниц Содружества, заявил премьер-министр Рф Михаил Мишустин.
"Взаимодействие внутри Содружества продолжает развиваться. Россия остаётся надёжным союзником и торговым партнёром. Мы внимательно и с уважением относимся к интересам ближайших соседей", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ, которое проходит в Астане, говоря о текущей ситуации в мире.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 00:14
Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Астане
Он отметил, что сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена, и причина этому - стремление коллективного Запада использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии.
Премьер напомнил, что в прошлом году товарооборот России с государствами СНГ вырос более чем на 30 процентов, экспорт увеличился почти на четверть и превысил 65 миллиардов долларов, а импорт - на 25 процентов и составил почти 32 миллиарда долларов. Хорошая динамика наблюдается и текущем году - по итогам семи месяцев российский внешнеторговая оборот с членами СНГФ вырос ещё почти на шесть процентов, добавил Мишустин.
"Положительные показатели мы отмечаем в целом в экономиках стран-участников СНГ. Это касается производства промышленной продукции, объема грузоперевозок, инвестиций в основной капитал", — рассказал премьер.
Заседание Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 02:06
Совет глав правительств СНГ
 
РоссияСНГМихаил МишустинВ миреАстанаБелоруссияСанкции
 
 
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