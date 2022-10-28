09:22 28.10.2022 (обновлено: 09:46 28.10.2022)
Несмотря на санкции, взаимодействие в СНГ развивается, заявил Мишустин
Мишустин: несмотря на санкции Запада, взаимодействие внутри СНГ развивается
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Взаимодействие на пространстве СНГ развивается, несмотря на санкции и сложности в мировой экономике, Россия остаётся надёжным союзником и партнёром для стран-участниц Содружества, заявил премьер-министр Рф Михаил Мишустин.
"Взаимодействие внутри Содружества продолжает развиваться. Россия остаётся надёжным союзником и торговым партнёром. Мы внимательно и с уважением относимся к интересам ближайших соседей", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ, которое проходит в Астане, говоря о текущей ситуации в мире.
Он отметил, что сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена, и причина этому - стремление коллективного Запада использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии.
Премьер напомнил, что в прошлом году товарооборот России с государствами СНГ вырос более чем на 30 процентов, экспорт увеличился почти на четверть и превысил 65 миллиардов долларов, а импорт - на 25 процентов и составил почти 32 миллиарда долларов. Хорошая динамика наблюдается и текущем году - по итогам семи месяцев российский внешнеторговая оборот с членами СНГФ вырос ещё почти на шесть процентов, добавил Мишустин.
"Положительные показатели мы отмечаем в целом в экономиках стран-участников СНГ. Это касается производства промышленной продукции, объема грузоперевозок, инвестиций в основной капитал", — рассказал премьер.
Вчера, 02:06Совет глав правительств СНГ