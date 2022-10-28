https://ria.ru/20221028/mir-1827387646.html

РБК: российские банки начнут установку терминалов для карт "Мир" за рубежом

РБК: российские банки начнут установку терминалов для карт "Мир" за рубежом - РИА Новости, 28.10.2022

РБК: российские банки начнут установку терминалов для карт "Мир" за рубежом

Два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы "Мир" в дружественных странах, пишет РБК со ссылкой... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T00:43

2022-10-28T00:43

2022-10-28T00:43

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы "Мир" в дружественных странах, пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке.Одна из кредитных организаций планирует приступить к работе только в Турции, а другая — там же, а также в ОАЭ.Один из спикеров отметил, что его банк начнет ставить платежные терминалы в первую очередь в отелях и крупных магазинах.Карты "Мир" сейчас принимают в десяти странах: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, но в некоторых из них существуют определенные трудности при работе с платежной системой.Работа по внедрению "Мира" сейчас идет в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также, по заявлению российских властей, в Китае. Карты этой системы могут скоро начать принимать в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе, на Маврикии, в Нигерии, Эфиопии.

https://ria.ru/20220923/turtsiya-1818834498.html

https://ria.ru/20220928/turtsiya-1819960465.html

вьетнам

оаэ

турция

россия

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экономика, технологии, вьетнам, оаэ, турция, россия, в мире, карта "мир"