"Сладкая и долгожданная": Стас Михайлов выпустил новую песню о женщине
Стас Михайлов выпустил песню "Женщина-вишня"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПевец Стас Михайлов выступает во время торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов "Будем жить!" в Государственном Кремлевском дворце
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Стас Михайлов выпустил новую песню "Женщина-вишня".
"Яркая, сладкая и очень долгожданная премьера уже доступна для прослушивания на всех цифровых площадках! Песня "Женщина-вишня" о бесконечной, жаркой и искренней любви к женщине. К той самой, которая смогла затронуть самые тонкие струны души! – прокомментировал пост исполнитель.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли работу певца. Одним показалось, что раньше его композиции звучали разнообразнее.
"Не те песни начал петь Стас Михайлов", "Такой хит, как полсотни других", "Не по сезону", "Видимо, Стас больше не хочет выпускать свои авторские песни", "То, что он сейчас выпускает, совсем не его", – возмутились слушатели.
Другие с восторгом отреагировали на композицию.
"Вот и изюминка! Что ни песня, то шедевр!", "Песня за душу берет!", "Спасибо за песню!", "Трогательная и романтичная композиция", – восхитились подписчики артиста.
Ранее Михайлов рассказал о нежелании видеть своих детей в шоу-бизнесе. Он подчеркнул, что для него важно счастье дочерей, а не их карьера.
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